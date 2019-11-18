10 gider Henry gelir

Galatasaray taraftarı kendisine edilen hakaretleri ve silah çekme hareketini unutmaz. Belhanda devre arasında gönderilir. Ocak ayında Onyekuru da takıma geri kazandırılır.

Andone ve Falcao'nun uzun bir süre daha iyileşmesi beklenmiyor. Fatih Terim ne yapmalı?

Andone ve Falcao'nun yokluğunda Fatih Terim'in karalar bağlayacak hali yok. Çünkü Fatih hoca zorluklarla uğraşmayı sever ve sonunda şapkadan tavşan çıkarır. Babel-Adem Büyük ikilisinin kadroda bulunması golcü konusunda Terim'in elini rahatlatacaktır. Son Gaziantep maçında Adem gol yollarında iyi bir mücadele ortaya koydu. Babel de kanattan kurtulup forvet arkası oynayınca Feghouli ile pas alışverişinde mükemmeldi.

ÇABUK OYUNCULAR OLMALI

Terim, ocak ayına kadar 3-5-2 taktiğinde kalmalı mı? Transferler bu sisteme göre mi yapılmalı?

Sistemler bir takımın disiplinli olması için vardır ancak stratejiler maç kazandırır. Türk Telekom Stadı'nda PSG ve Real Madrid maçlarını kaybetmesine rağmen Galatasaray'ın 3-5-2 ile ortaya koyduğu futbol beğenilmiş ve alkış almıştı. Terim'in elindeki kadro 3-5-2'yi oynamaya çok müsait. Bu sistem rakibi karşılarken 5'li savunmaya dönebiliyor. Hücumda önde baskı yapma adına güçlü bir orta saha yaratıyor. G.Antep'te 3-5-2 sisteminin en önemli yönü Emre Taşdemir'in kanatta oynaması, hücumda derinlik ve çabukluk kazandırmasıydı. Son 2 şampiyonlukta Rodrigues ve Onyekuru gibi çabuk oyuncuların ciddi katkısı olmuştu. Ocak ayına kadar bu sistem sürmeli. Devre arasında Onyekuru mutlaka Onyekuru dönmeli.

BELHANDA MAHCUP ETTİ

Belhanda, Beşiktaş maçından sonra kadroya giremedi. Antep deplasmanından "Sakatım" diyerek ayrıldı. Ocakta gider mi?

Belhanda Galatasaray'a 10 numara kimliğinde fayda sağlamadı. Terim defalarca Belhanda'nın arkasında durdu ve ilk 11'e ilk isim olarak yazdı. Ama Faslı oyuncu kendisine güvenenleri mahcup etti. Galatasaray taraftarları silah işareti yapan ve tribünlere ağıza alınmayacak laflar eden Belhanda'yı affetmez. Belhanda'nın yerine bu görevi Feghouli-Seri ikilisinden biri rahatlıkla üstlenebilir. Ocak ayında Belhanda'nın Galatasaray'dan gönderileceğini düşünüyorum.

G.SARAY'A YAKIŞMIYOR

Galatasaray'da muhalefet, Başkan Mustafa Cengiz ile savaş halinde. Bunun sebebi nedir? Önümüzdeki günlerde ne olur?

Mustafa Cengiz'e muhalefet edenlerden Sait Mısırlıoğlu ile yolda karşılaştım. Kendisine "Başkana neden tepkilisiniz?" diye sordum. Sait Bey bana, "Başkan Cengiz'in iletişim ve üslup problemi var" dedi. Bu nedenden dolayı bence Mustafa Cengiz ve yönetimini indirmeye çalışmak doğru değildir. 21 Şubat'a ertelenen ibra davası Cengiz ve yönetiminin Emlak Konut ile olan görüşmeleri tamamlaması için yeterli bir süredir. Başkan Cengiz martta, "Mayısta seçime gideceğim" de diyebilir. Gerçek şu ki; mevcut yönetim ilk kez Galatasaray'ı Sportif A.Ş. konusunda kârlı bir duruma getirdi. Özellikle Bankalar Birliği ile anlaştıktan sonra Kaan Kançal'ın Divan'da yaptığı mükemmel sunumdan sonra Galatasaray'ın ekonomik açıdan düzlüğe çıkabileceğinin sinyalleri verildi. Muhalefet ve özellikle Sayın Divan Başkanı Eşref Hamamcıoğlu yönetime karşı katı tutumunu bir kenara bırakmalı. Divanın özelliği uzlaştırma ve birleştirme üzerinedir. Divan'ın yönetime karşı sergilediği kavgacı tutum maalesef Galatasaray'a yakışmıyor ve ciddi ayrışmalara neden oluyor.

EN AZ ÇEYREK FİNAL

Milli takım, EURO 2020'yi garantiledi. Turnuvada ne yapar?

Genç ve tecrübelilerden olan yeni milli takım aldığı başarılarla gururumuzu okşadı. Ve bu milli takım tüm Türkiye'nin sempatisini toplayarak 'Halkın takımı' unvanıyla tribünleri ağzına kadar doldurdu. Mükemmel bir jenerasyonumuz var. 2020'yi kaçırsaydık bu genç jenerasyon ciddi bir kırılganlık yaşayabilirdi. Şenol Güneş ve öğrencilerinin turnuva boyunca mükemmel bir savunma yaptı. Son dünya şampiyonu Fransa'ya karşı oynadığımız oyun takıma güven verdi. Bu oyunu bütün ülkelere karşı Avrupa'da rahatlıkla sergileyebiliriz. Milli takımın EURO 2020'de en az çeyrek final oynayacağına inanıyorum.