Mücadele yetmiyor

Galatasaray'ın her maça sakatlıklar ve cezalılar yüzünden farklı oyuncularla çıkması saha içi uyumuna olumsuz yansıyor. Teknik becerileri kısıtlı oyuncular mücadele anlamında dinamizm kazandırıyor. Kadro yapımında ağırlık kaliteye geçince de maalesef Galatasaray mücadele olarak kısır kalıyor. Terim'in kalite ile mücadeleyi birlikte yapacakları oyunculara ihtiyacı var.

Kaleci Mert'ten başlayan topu akıllı pasa çevirme alışkanlığı olan Başakşehir'a karşı önemli oyuncuları olmayan Galatasaray "kontrollü oyun" anlayışı içinde mücadele anlamında başarılıydı.

Hücum konusunda da Emre, Ömer, Feghouli ve Mariano etkiliydi.

Ancak final noktalarında Galasaraylı oyuncular yeterince çoğalamadığı gibi son vuruşlarda Babel-Adem ikilisi zayıf kaldı.

***