Mücadele yetmiyor
Galatasaray'ın her maça sakatlıklar ve cezalılar yüzünden farklı oyuncularla çıkması saha içi uyumuna olumsuz yansıyor. Teknik becerileri kısıtlı oyuncular mücadele anlamında dinamizm kazandırıyor. Kadro yapımında ağırlık kaliteye geçince de maalesef Galatasaray mücadele olarak kısır kalıyor. Terim'in kalite ile mücadeleyi birlikte yapacakları oyunculara ihtiyacı var.
Kaleci Mert'ten başlayan topu akıllı pasa çevirme alışkanlığı olan Başakşehir'a karşı önemli oyuncuları olmayan Galatasaray "kontrollü oyun" anlayışı içinde mücadele anlamında başarılıydı.
Hücum konusunda da Emre, Ömer, Feghouli ve Mariano etkiliydi.
Ancak final noktalarında Galasaraylı oyuncular yeterince çoğalamadığı gibi son vuruşlarda Babel-Adem ikilisi zayıf kaldı.
***İkinci yarıda da golü arayan, mücadelesi ile ön plana çıkan taraf Galatasaray'dı. Ancak Başakşehir, Cimbom'un zaafını sürekli kolladı.
Sahanın en iyisi Lemina'nın kaptırdığı topu Başakşehir, Gulbrandsen ile gole çevirdi ve Aslan'ın yenilmezlik serisini de bitirdi.
Okan hoca maça damga vurdu.
Berkay ve Gulbrandsen değişiklikleri Başakşehir'e üç puanı getirdi.
Terim'in top dağıtan ve Lemina'nın rahatlamasını sağlayan Feghouli'yi çıkarıp, duygusuz Emre Mor'u tercih etmesi büyük hataydı.
Çünkü bu değişiklik takımın orta sahasını zayıflattı, ayrıca golü yedikten hemen sonra Belhanda- Nagotomo ikilisini sahaya sürmesi Terim adına geciken bir hamleydi.
Çünkü Emre Taşdemir yorulmuştu.
Feghouli değişikliğine kadar Galatasaray kaybedecek bir oyun ortaya koymadı. Böyle kritik maçta Nzonzi-Belhanda-Seri gibi gövdeli oyuncular kulübede oluyorsa bu sorgulanmalı.