Ruh geri geldi

Fatih Terim maçtan önce "Ya kaybedip rakibi güçlendireceğiz, ya da gelecek adına kendimizi bulacağız. Çünkü biz kalan 5 haftayı kazanmayı hedefliyoruz" dedi Galatasaray'ın sezon başından beri büyük maçları kazanamama gibi bir defosu vardı. Sosa'lı, Sörloth'lu Trabzonspor maçın favorisi idi. İlk 45'te iki takım da kontrollü oyunu tercih edince keyifsiz bir maç izledik.

Sörloth'un golünden sonra Galatasaray iyi oynamak için mücadele etti. Trabzonspor'un gol sonrası panikle geriye yaslanması Galatasaray'ın baskı kurmasına neden oldu. Lemina ile Feghouli'nin yerlerine giren Seri-Jimmy ikilisi takımın hücum etmesini sağladı.

Galatasaray savunmasında riske giriyor ama önde pozisyon üretiyordu. İyi bir golcünün olmaması pozisyonların verimli olmasını engelliyordu.

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Son haftaların en çok eleştirilen ismi Nagatomo sonuca isyan eden Galatasaraylı oyuncuların meşalesi oldu ve attığı mükemmel golle takımını zirve yarışında tuttu.Terim maçı çevirmek adına Donk'u bile ileri yolladı. Bu beraberlik Galatasaray'a ciddi bir moral olacaktır. Çünkü Trabzon'da kaybedilecek üç puan tüm camiayı demorolize edeceği gibi taraftarı da küstürecekti. Galatasaraylı oyuncular ilk kez, özellikle ikinci yarıda golü yedikten sonra teslimiyetçi bir ruha bürünmeyip skoru çevirmek adına yürekli ve inançlı bir mücadele ortaya koydu.Galatasaray, Brugge maçını tam kadro oynamış, Trabzonspor'un as kadrosu Getafe karşısında dinlenmişti. Ama fiziksel pefrormans ve koşu kalitesi olarak Galatasaraylı oyuncular Trabzonspor'u geride bıraktı.