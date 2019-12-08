Tedirgin ve telaşlı

Fatih Terim'in Brugge maçıyla yakaladığı ezber kadro, son dakikada gol yiyerek galibiyeti kaçırmıştı. Terim'in kadroya inancı Trabzon'da 1 puan getirdi, Alanya önünde de ezber kadro dengeli, uyumlu ve birbiriyle oynama alışkanlığı olan bir görüntü sergiledi.

Türkiye'nin hücuma en iyi çıkan takımlarından Alanya'ya karşı G.Saray, akıllı savunma yapmaya çalıştı. Oyun olarak belki çok etkili değillerdi ama tüm oyuncular fikstür avantajını kazanma adına coşkulu, istekli ve mücadele gücü yüksek bir oyun ortaya koydu.

Oyunun hemen başında Adem'in kıl payı ofsayt poziyonunda sayılmayan golü G.Saraylı oyuncuların maçı kazanmak istediklerinin habercisiydi.

Alanyaspor, G.Saray kalesine kanatlardan etkili geldi ancak bu pozisyonlar Mariano, Lemina, Seri ve Ömer Bayram'ın hücuma çıkarken kaybettikleri topların eseriydi.

Seri'nin mükemmel uzun ortasına koşan Mariano'nun indirdiği topu N'Sakala'nın eliyle kesmesi haklı bir penaltıydı. Maç öncesi seyircilerin çağırmadığı Belhanda mükemmel bir vuruşla golü attı.

Terim, Feghouli ve Falcao gelinceye kadar bu kadroda ısrar edecektir. G.Saraylı oyuncular ikinci yarıya önde başlamalarına rağmen 'eyvah gol yemeyelim' psikolojisinden kurtulamayarak mücadele sergilediler. Lemina, Seri, Ömer, Nzonzi topla buluştuklarında ayakları titriyordu. Türk Telekom'da skor avantajlarından sonra hele hele son dakikalarda yenilen goller G.Saraylı oyuncuların Alanya karşısında da tedirgin telaşlı ve panik içinde hareket etmelerine neden oldu. Kulübeden oyunu yönetecek hamle oyuncu olmaması Terim'in de elini kolunu bağladı.

Geldiği günden beri G.Saray tarihine geçen Muslera, kaptanlığın ötesinde sakin ve dikkatli davranarak arkadaşlarının panik havasıyla rakibe sundukları pozisyonlara tek başına dalgakıran oldu. Zirvede kalmak adına bu maçı kazanmak G.Saray için çok önemliydi.