İflas etti

Galatasaray için Devler Ligi kabusu nihayet bitti. Sezon başında yapılan yabancı oyuncu ağırlıklı kadro mühendisliği tutmadı. 1'er milyar euro'luk değerindeki PSG ve Real Madrid'in favori olduğu grupta Galatasaraylı oyuncular Avrupa Ligi'ne kalabilecek kaliteyi sahaya yansıtamadı. Oyun kalitesi ve oyuncu performansı olarak Galatasaray takım halinde Devler Ligi vitrininde olmayı beceremedi.

Fatih Terim kendisiyle yüzleşmeli ve yabancı oyunculara dayalı kurduğu kadro mühendisliğinin iflas ettiğini kabul etmeli. Galatasaray yeniden yerli oyunculara yönelmeli.

Yabancı oyuncuyu da alırken ismine değil iş ahlakına, aidiyet duygusuna bakmalı. Galatasaray'ın ruhundan yerli ve milli oyuncu kültürünü söküp tamamen yabancı kültürüne geçmek ağır hezimetler getirdi. En önemlisi Galatasaray "Kaybettiğinde de alkışlanan takım olmak" anlayışını yitirdi.

H H H

Ben meslek hayatımda ruhunu kaybetmiş böyle bir Galatasaray'a hiç tanık olmadım. Deplasmandaki son iki Avrupa maçında toplam 11 gol yiyen Galatasaray'da sadece Muslera alkışı hak ediyor.

Muslera gibi ahlaklı, işini doğru yapan ve çalıştığı kuruma aidiyet duygusuyla yürekten bağlı olan kaptan Muslera'dan tüm Galatasaraylı oyuncular özür dilemelidir.