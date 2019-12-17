Falcao'nun partneri yok

Falcao uzun süre sonra ilk 11'de çıktı. İstediği şansları bulamadı. Galatasaray onu nasıl daha efektif kullanır?

Galatasaray devre arasında eğer kanatları aktif hale getirebilecek oyuncuları transfer etmezse Falcao hücumda konu mankeni gibi olur.

Gomis'i Rodrigues, Diagne'yi de Onyekuru desteklemişti. Mevcut kadroda Falcao'yu golcülük kimliğine sokabilecek oyuncular yok. Onyekuru kiralanırsa doğru olur.

Falcao'yu da fazlasıyla verimli hale getirir.

Tabii Falcao da sakatlanmadan üst üste istikrarlı bir futbol oynamalıdır.

Geçen sene "8 de kapanır 18 de" diyen Fatih Terim bu yıl bu kadar net konuşamıyor. Fatih hocanın oyuncu grubuna güveni mi az?

Fatih Terim asla teslimiyetçi olmamıştır.

Bu sezon transfer edilen yabancılarından istediği verimi alamadı. Yaşanan uzun sakatlıklar Terim'in istikrarlı bir kadro kurmasını da engelledi.

Galatasaray'ın 2 yıl üst üste şampiyon olması rakiplerini psikolojik olarak olumsuz etkiledi, Kulüpler Birliği Vakfı'nın Fikret Orman döneminde Galatasaray'a karşı sergilediği taraflı tutum son şampiyonluğu engelleyemedi.

Fenerbahçe Başkanı Sayın Ali Koç, Ersun Yanal'dan bir Fatih Terim yaratamayacağını bildiği için gündem değiştirip resmen Terim'in üzerine oynadı.

Sayın Koç'un buradaki amacı Terim'i futbol dünyasından uzaklaştırıp psikolojik olarak yıpratmaktı.

Sezon başından beri yaşanan tüm aksaklıklara ve verimsizliklere rağmen Terim özellikle kendisine yönelik sarf ettiği "Sicili bozuk" sözünden ciddi şekilde etkilendi.

Ayrıca Terim takımı yönetirken bir bel ameliyatı yaşadı. Cezasından dolayı da kulübede olamadı. Zihinsel olarak Koç'un sözüne de takılı kaldı.

Bu arada Terim'in Lemina, Nzonzi, Seri, Babel gibi kağıt üzerinde önemli yer kaplayan yabancı oyunculardan alamadığı verim 2003 yılındaki yaşadığı olaylara birebir benziyor.

Fatih Terim yabancı oyuncu konusunda 16 yıl sonra (Cristian, Almaguer, Felipe, Lukunku, Revivo, Xavier) tam bir dejavu yaşadı.

BABEL EL FRENİ

Babel geldiğinden beri hayal kırıklığı. Galatasaray 32 yaşındaki Babel'e 3 yıllık yatırım yaparak hatalı karar mı verdi? Kadro mühendisliğinde Galatasaray başarılı olamadı. Babel'e bu kadar yatırım yapılacağına Rodrigues'i geri almak ya da satın alma opsiyonuyla Onyekuru'yu bir kez daha kiralamaya çalışmak daha mantıklı ve sağlıklı olurdu. Çünkü Galatasaray, Rodrigues, Onyekuru, Bruma ve Yasin döneminde şampiyon olurken kanatlardan hücuma fırtına gibi çıkıyordu. Babel, Galatasaray'ın adeta hücumda el freni oldu. Hollandalı oyuncunun egoistliği ve vuruş konusundaki ortaya koyduğu beceriksizlikler Galatasaray'a ciddi zarar verdi. Son A.Gücü maçında eski Babel olsaydı o golü atardı. Aynı Babel, Malatya'da yüzde 100 iki pozisyonu kaçırdı. Egoistliği yüzünden İstanbul'daki PSG maçında Belhanda'ya pas vermeyerek Galatasaray'ın golünü engelledi.

OYUNCULAR CİDDİYETSİZ

Galatasaray bu sezon 80. dakikalar sonrası 12 gol yedi. Bu dikkat ve fiziksel dağılmanın sebebi neler? Eğer Galatasaray, Malatya, Konya, A.Gücü maçında uzatmalarda golleri yemeseydi bugün 30 puandaydı. Brugge maçında uzatmada golü kalesinde görmeseydi Avrupa Ligi'ne devam edecekti. Bu golleri şanssızlık olarak değerlendiremeyiz. Oyuncuların ciddiyetsizliği ve konsantrasyon eksikliği olarak görüyorum. Büyük takım refleksinde 3 dakikada 2 gol yenmez. Büyük takımın stoperi Marcao da böyle penaltı yapmaz. Kulübenin de oyuncuların son dakikada gol yememek için geriye yaslanmalarına ve pozisyon kaybı yapmalarına müdahale etmemesi de beni şaşırtıyor.

MAÇ OYNANIRKEN ISLIKLAMA YANLIŞ

Belhanda topu alınca ıslık, Selçuk oyuna girerken ıslık, Mariano kötü orta yapınca ıslık. Bu protestolar sahadaki oyuncuyu nasıl etkiler? FATIH Terim'in Ocak ayını işaret ettikten sonra tribünlerin Belhanda, Selçuk ve Mariano'yu ıslıklamaları son derece yanlış. Akıllı taraftar kendi futbolcusunu ıslıklamaz. Terim bu 3 oyuncunun da neleri yapıp yapmadığını biliyor. Ama bazen çaresizlik bu tür oyunculara katlanmayı gerektiriyor. Terim'in elinde güçlü bir orta saha olsaydı Selçuk'u mu tercih ederdi? Kaldı ki o Selçuk, Nagatomo'ya 'al gözün kapalı golü at' dercesine müthiş bir pas verdi.

NZONZI VE SERI KABULLENEMEDİ

Nzonzi kadro dışı kaldı. Seri için de benzer söylentiler var. Emre Mor'un da Celta'ya geri gönderilmesi gündemde. Bu temizlik kimleri kapsamalı? Bu üçlüyle yolları ayırmak Galatasaray adına çok doğru bir karar olur. Çünkü Nzonzi, Seri ve Emre Mor takım içinde 'dikenli çalı' gibi duruyordu. Özellikle Nzonzi-Seri ikilisi İtalya ve İngiltere'ye yüksek maliyetle transfer olmuşlardı. İstanbul'a geldiklerinde Galatasaray'ı kabullenemediler. Aidiyet duygusu içerisinde oynamadılar. Emre Mor'a üzülüyorum. Genç bir yetenek ancak kendisine böyle bir ihanet eder. Maalesef dibe vuran Emre yeniden ayağa kalkmak için kendisini Türk Milli Takımı'na alan Fatih Terim'in uzattığı eli tutmadı.

YARDIMCILARINDAN DESTEK ALAMIYOR

Takımda Muslera hariç formda isim yok. Terim, yardımcıları, Bartali bu işte kim suçlu? Futbolcuların performansı aşağıdaysa teknik heyeti olayın dışında bırakamayız. Fatih Terim'in ben yardımcılarımdan yeterince destek aldığını düşünmüyorum. Kondisyoner Bartali'yi geçen sezon yere göğe sığdıramıyorduk. Eğer Galatasaray, Brugge maçında 112 kilometre koşuyor, sonra bu koşu temposu 102 kilometreye düşüyorsa sorun bence oyuncularda. Ya iyi dinlenmiyorlar ya iyi çalışmıyorlar ya da kendilerine bakmıyorlar.

GEREKİRSE MARCAO DA SATILABİLİR

Finansal Fair-Play anlaşması gereği Galatasaray'ı yine zorlu bir transfer dönemi bekliyor. Nasıl tip oyunculara gidilmeli? Galatasaray bir stoper, bir orta saha, bir sol bek, bir de kanat oyuncusu almalı. Onyekuru'nun kiralanması tamamlandı deniyor. Oyunu geriden kurabilecek bir stopere acilen ihtiyaç var. Hatta imkan varsa aklını devre dışı bırakan Marcao bile satılabilir. Şartlar uyarsa ve Marcao satılırsa Galatasaray 2 yeni stoperi savunmasına monte etmelidir. Orta sahaya Ndiaye gibi savaşçı ruhu olan bir oyuncu düşünülmeli.