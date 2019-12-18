Dalga geçmenin sonu

Galatasaray ilk maçı evinde Tuzla'ya karşı 2-0 kaybetmiş, rakip takım oyuncuları dalga geçen bir twet atmışlardı.

Fatih Terim, rövanşı almak için Galatasaray'ın kadrosunu as oyunculardan kurdu.

İlk 45'te Tuzla'ya karşı önde müthiş baskı kurarak Galatasaraylı oyuncular 3 gol bulurken, birçok da pozisyon üretti.

Özellikle Gökcan, Falcao'nun röveşatası ve Feghouli'nin şutlarını çizgiden çıkardı.

Mariano Belhanda ve Feghouli üçlüsünün Tuzla'nın sol kanadından oluşturdukları pas organizasyonu ve ortaya koydukları kaliteli futbol farklı skoru getirdi.

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İkinci yarıda ligi düşünerek Galatasaraylı oyuncular tempoyu düşürerek oynadılar.

Etkili hücum girişimleri bulmalarına rağmen Belhanda, Fegholuli, Falcao ve Ömer birbirlerine 'al golü sen at' ikramında bulununca pozisyonları golle bitiremedi.

Fegholuli ve Belhanda ikilisi gecenin yıldızıydı.

Özellikle Belhanda çok koştu, savunmaya geldi, top aldı.

Alkışlanan futbolcunun, resitale dönüştürdüğü çalımlardan sonra mükemmel bir golle sonuçlandırdı.

Galatasaray'ın Belhanda ve Feghouli ikilisinin iyi oynamasına ihtiyacı var.

Bu ikili son iki haftaya Tuzla önündeki futbollarını taşırsa Galatasaray, devreye lig yarışı için umutlu girer.