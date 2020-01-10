'Zorlu'klarla başa çıkar

Terim ile Cengiz’i karşı karşıya getirmek istiyorlar. Aynısını Fenerbahçe ve Beşiktaş’a karşı yapmadılar. Tanıdığım Terim her türlü ‘ZORLU’klarla başa çıkar.

Mustafa Cengiz ile Fatih Terim, Arda Turan hakkında açıklamalar yaptı. Şu anda iki taraf da sessiz. İkilinin arası açılır mı?

Arda Turan'ın Galatasaray gündemini meşgul etmesini anlamsız buluyorum. Barcelona'dan Başakşehir'e gelen Arda'nın akıllarda kalan tek bir maçı var. Trabzon'da geçen sezon Başakşehir'in kazandığı maçta performansıyla ön plana çıktı. Böyle bir Arda bırakın Galatasaray'ı Barcelona'da bile yeniden oynar. Fatih Terim ile Başkan Mustafa Cengiz'in söylemlerinden kavga üretmeye çalışanlar bu ikilinin arasını açmak için büyük çaba harcıyor.

Ara açma çabasının nedeni son iki yılın şampiyonluğu diyebilir miyiz?

Diyebiliriz. Ayrıca ekonomik ve yönetim teknik adam uyumu açısından bence en düzgün kulüp Galatasaray. Fatih Terim Galatasaraylı ama Beşiktaş'ı ve Fenerbahçe'yi yöneten teknik adamların kulüpleriyle ilgili bir aidiyet duyguları yok. Sezon başından bu yana özellikle başta Ali Koç'un başını çektiği bir grup, Terim'i psikolojik olarak etkilemek için özel çaba harcıyor. Mustafa Cengiz'in sözleriyle Terim'in Arda ile ilgili sarf ettiği sözleri düelloya çevirmeye çalışanların hedefi Terim'i Galatasaray'dan uzaklaştırmak. F.Bahçe ve Beşiktaş medyası da sosyal medya üzerinden buna resmen çanak tutuyor. Bu kitlelerin genel kanısı şu: Mustafa Cengiz, Terim'i görevden almalıdır. Ama aynı zihniyet, "Başkan Fikret Orman paraları ödesin" diyen Şenol Güneş ile Beşiktaş galibiyetinden sonra, "Hocası olmayan Fenerbahçe kazandı" diyen Ersun Yanal'a aynı yorumları yapmadı. Bu tavırları karşılaştırdığımız zaman Galatasaray karşıtı zihniyetlerin hedefinin Terim'i yıldırmak olduğu ortaya çıkıyor. Benim tanıdığım Terim her türlü 'ZORLU'klarla başa çıkar.

BABEL'İN GİTMESİ DOĞRU

Galatasaray'da Babel ile yollar ayrılıyor. Seri'ye de talipler olduğu konuşuluyor.

Sözleşmeleri devam eden oyuncuları eğer başka kulüplerden talipler olmazsa göndermesi zordur. Hele hele yaşları büyük ve maliyetleri yüksekse. Onyekuru'nun gelişinden sonra Babel'in forma şansı oldukça azaldı. Zaten ilk yarıda kaçırdığı goller ve ağır kalmasıyla takımın el freni olmuştu. Ajax'a kiralanması hem Galatasaray'ın hem de Hollandalı futbolcunun işine gelir. Yazın Avrupa Futbol Şampiyonası'nda oynama düşüncesini ön planda tutarak bu kararı aldığını düşünüyorum. Lyon ısrarcı olur, Galatasaray da izin verirse Seri'nin yolu Fransa'ya çıkar. O zaman bu bölgeye Melo tipli bir oyuncu gelmelidir.

U19 takımı, A takımını 3-0'lık skorla mağlup etti. A takımın kadrosunda ciddi isimler de vardı. Bu sonuç neyi gösteriyor?

Bu yenilginin iki nedeni var: Ciddiyetsizlik ve yorgunluk. Çünkü Galatasaraylı oyuncular çok ağır antrenmanlar yapıyor. Ligin ilk yarısında Galatasaray fiziksel performans olarak ağır eleştirildi. Bir başka pencereden skora bakarsak U19 gollerini atan Yunus Akgün, Erencan Yardımcı ve Atalay Babacan, Fatih Terim'in çok değer verdiği prensleridir. Dilerim bu üçlü başarılı oyunlarını A takıma da taşırlar. Terim; üçünün de üzerine titriyor.

TRANSFERDE ÖNCELİK SANTRFORA VERİLMELİ

Galatasaray kanatları Onyekuru ve Sekidika'yla, bekleri Linnes ve Saraccihi'yle doldurdu. Şimdi öncelik hangi bölgeye verilmeli? Galatasaray'ın şampiyon olduğu her dönemde en az 2 golcüsü olmuştur. Ligin ikinci yarısını sadece Falcao'ya emanet etmek sağlıklı olmaz. Kolombiyalı yıldız büyük golcü ama sakatlık konusunda, "Ben her maç oynarım" garantisini vermiyor. Andone'nin sözleşmesini askıya alınmalı ya da parası verilip yabancı kontenjanı azaltılmalı. Falcao'yu yedekleyecek bir santrfora ihtiyaç var. Ayrıca Donk ve Ahmet Çalık'a güvenerek savunma düzeni kurulamaz. Eğer topu iyi kullanan, oyunu geriden başlatan, pozisyon bilgisi yüksek bir stoper alınırsa ligin en az gol yiyen Galatasaray'a çok ciddi katkı sağlar.

DIAGNE TAKIMI BOZAR

Diagne, Brugge'de kamp kadrosuna alınmadı. Fatih Terim de istemiyor. 13 milyon euro ödenip alınan Diagne büyük bir transfer hatası mıydı? Diagne için transfer hatası diyemeyiz. Çünkü Galatasaray Diagne ile 8 puanlık farkı kapatıp şampiyon oldu. Diagne de gol krallığını ilan etti. Tek eleştirim 13 milyon euro ödenmesidir. Sona kalan dona kalırmış. Eğer başta Abdurrahim Albayrak olmak üzere yönetim Alan transferine fazla zaman harcamadan Diagne'ye yönelseydi transfer daha az maliyetli olabilirdi. Diagne Galatasaray'da arkadaşlarıyla hiç uyum sağlayamadı. Belhanda ile ciddi kavgalar yaşadı. Şampiyonluk eğlencesine bile katılmadı. Disiplinsiz bir kimliğe sahip olan Diagne, dönseydi takım içinde huzursuzluklara neden olurdu. Terim'in istememe kararını doğru buluyorum.