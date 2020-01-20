Emre'ye bağlı

Tabela üzerinden maçı okursak Galatasaray, Denizlispor gibi kompakt futbol oynayan bir takımı, zorlansa da yendi.

Oyun olarak baktığımızda ilk yarıda tempolu, mücadele gücü yüksek, hücuma kanatlardan etkili çıkan, disiplinli ve yardımlaşması üst düzey bir Galatasaray izledim.

İkinci yarı Galatasaraylı oyuncuların fiziksel sıkıntı yaşadığı dakikalarda Denizlispor'un oyuna ağırlık koyduğunu gördük.

Muslera yine iki kritik kurtarış yaparak takımını ayakta tuttu.

Donk savunmada başarılı oynuyla Galatasaray'ın en iyisiydi. Fatih Terim, Nagatomo'dan sonra Saracchi transferiyle yine nokta atışı yaptı. Uruguaylı sol bek çok kaliteli bir oyuncu, tekniği çok yüksek, savunma ile hücum arasında gidip gelirken temposu düşmüyor, yorulmuyor. En büyük özelliği kaliteli ortalarını bilerek ve görerek yapıyor.

Emre Akbaba, Galatasaray'ın en güçlü transferi olacak. Rize'de attığı kaliteli golün farklı versiyonunu Denizli'ye atarak gösterdi. Emre'nin fiziksel performansı yükseldikçe Galatasaray hem çabuk hücum edecek hem de daha fazla pozisyona girecek çünkü Emre gol atan, attıran, oynayan ve oynatan bir oyuncu.

Geçen sezon Galatasaray'ın şampiyonluğunda sol bekte Nagatomo'nun yerine oynayan Linnes'in de payı vardı. Linnes maç eksiğinden mi yoksa solda oynamanın verdiği rahatlıktan mı bilemem ama bu özelliklerini henüz sağ bekte gösteremiyor.

Ayrıca Feghouli'nin de savunmaya yardıma gelmemesi de Denizli maçında Linnes'in çok fazla öne çıkmasını engelledi. Falcao istekli, çalışkandı. Mükemmel bir gol attı ama ilk yarıda atması gereken golleri kaçırdı. Falcao'nun ceza sahanın içerisinde daha fazla topla buluşması, yorgunluk yaşamaması için orta alana gelmemesi gerekiyor.