Piyango vurdu – Levent Tüzemen – Fotomaç
27 Ocak 2020, Pazartesi
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Piyango vurdu

için Akbaba'nın dönüşü 'nun büyük ikramiyesini kazanmak gibi oldu.
'Bir daha sahalara dönemez' diyenlere inat, Emre; disiplini, çalışkanlığı, özverisi ve mesleğe olan aşkıyla hem yeniden hayata döndü hem de Galatasaray'a itici güç oldu.
deplasmanı kırılma noktası gibiydi. Emre Akbaba'nın, Saracchi'nin, 'ın ve Falcao'nun ortaklaşması sonucu atılan goller, önemli bir üç puan getirdi. Seri ve Lemina'nın orta sahada oyun organizasyonu üstlendiği Galatasaray, topa hakim olurken rakibe önde baskı yaptı ama galibiyette kanatların kullanılması özellikle Saracchi ile Ömer'in yaptığı bindirmeler, Konya savunmasının tüm dengesini bozdu.
H H H
, Galatasaray'ı durdurmak için orta alanı kapalı tuttu ama Galatasaray kalabalık Konya savunmasını kanatlardan hızlı hücumlarla açtı.
Falcao ile Akbaba'nın attığı iki golü de Ömer ve Saracchi'nin yaptığı bindirmeler sağladı. Ancak Falcao'nun ve Saracchi'nin adale sakatlıkları sıkıntı yaratabilir.
Galatasaray, öncelikle bir savunma oyuncusunu mutlaka transfer etmelidir. Lemina-Seri ikilisi topu kullanma konusunda çok başarılılar ama darbeli oyunda kolay yıkılıyorlar.
Savunmaya alınacak bir stoper Donk'un orta sahaya geçmesini ve dinamizm kazandırmasını sağlar.
Adem'in attığı gol de bir kenar ortası sonrası Mariano'nun asistiyle geldi.
Yani Aykut Kocaman'ın Galatasaray'ı durdurma planları tutmadı Terim'in rakibi kenarlardan çözme düşüncesi Galatasaray'a 3 gol getirdi.
Galatasaraylı futbolcularda yardımlaşma ve kazanma duygusu, sezonun ilk yarısına oranla zihinsel bir devrime dönüşmüş.
Yani istekli, coşkulu, savunmayı takım halinde yapan ve keyif olan bir Galatasaray izliyoruz.

  • Levent Tüzemen Levent Tüzemen
    1. 27 Ocak 2020, Pazartesi
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