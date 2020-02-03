Coşku ile rehavet
Zirve yarışını sürdürme adına Kayserispor'u yenmek Galatasaraylı oyuncular için çok zor olmadı.
Çünkü Kayserispor, tam bir toplama takım görüntüsündeydi. Uyumları, dirençleri yoktu.
Adem'in erken attığı golden itibaren Donk'un şık golüne kadar geçen sürede Muslera'ya top bile gelmedi. Galatasaraylı oyuncuların ortaya koyduğu mücadeleye, baskıya ve coşkuya Kayserispor, seyirci kaldı.
Ancak skor 2-0 geldikten sonra Galatasaraylı oyuncuların, 'Bu Kayseri bize rakip olamaz.
Çok rahat yeneriz' rehavetine kapılmaları büyük hataydı. Terim devre arası ciddiyetsizlik konusunda oyuncularının kulağını çekmiş olacak ki Galatasaray'ın takım olarak 'rakip zayıf' algısından uzaklaşıp 'futbol ciddi iştir' anlayışına dönmeleri seyircilerin keyifli bir futbol izlemelerini sağladı.
***Feghouli, Emre Akbaba, Mariano, Ömer Bayram gibi oyuncuların coşkuları, öne doğru oynamaları Galatasaray'a fazlasıyla pozisyon üstünlüğü sağladı. Marcao dersini almış olacak ki çalışkan ve ikili mücadelelerde kart görmeme adına kontrollüydü.
Feghouli'nin hızla form tuttuğunu, geçen sene şampiyonluktaki katkısına benzer bir yükselişe geçtiğini gördük. Cezayirli yıldız, sahanın çalışkanıydı. Etkili kenar ortalar yaptı, mükemmel bir gole de imzasını attı. Saracchi'nin yerine oynayan Linnes, çok fazla hata yapmadı. Gerektiğinde hücuma katkı verip Ömer Bayram'ı destekledi.
Galatasaraylı oyuncuların tempoyu hep yüksek tutmaları, oyundan keyif aldıklarının bir göstergesidir. Ancak bazen oyunu tutmak da gerekir.
Çünkü hızlı hücum yaparken, dikkat dağılabiliyor. Kayseri'nin attığı gol, defansif bir zafiyetti.
Skoru ele geçirdikten sonra oyunu kontrol edememek son dakikalarda Galatasaray'ı gol yeme adına tehdit ediyor.
Terim'in bu zafiyete bir çözüm üretmesi gerekir. Çünkü her takım Kayserispor gibi olmaz.