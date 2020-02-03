Coşku ile rehavet

Zirve yarışını sürdürme adına Kayserispor'u yenmek Galatasaraylı oyuncular için çok zor olmadı.

Çünkü Kayserispor, tam bir toplama takım görüntüsündeydi. Uyumları, dirençleri yoktu.

Adem'in erken attığı golden itibaren Donk'un şık golüne kadar geçen sürede Muslera'ya top bile gelmedi. Galatasaraylı oyuncuların ortaya koyduğu mücadeleye, baskıya ve coşkuya Kayserispor, seyirci kaldı.

Ancak skor 2-0 geldikten sonra Galatasaraylı oyuncuların, 'Bu Kayseri bize rakip olamaz.

Çok rahat yeneriz' rehavetine kapılmaları büyük hataydı. Terim devre arası ciddiyetsizlik konusunda oyuncularının kulağını çekmiş olacak ki Galatasaray'ın takım olarak 'rakip zayıf' algısından uzaklaşıp 'futbol ciddi iştir' anlayışına dönmeleri seyircilerin keyifli bir futbol izlemelerini sağladı.

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