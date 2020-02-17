Takibe devam

Yeni Malatyaspor'un önde yaptığı baskı ile agresif oyun anlayışı yüzünden G.Saray coşkulu oyununu sahaya yansıtamadı.

2. yarı G.Saray'daki pozitif değişimin başında hücum beklerinin katkıları geliyor. Sakat Saracchi, cezalı Mariano'nun dışında Linnes de kulübede olunca görev alan Şener ile Ömer, G.Saray'ın hücum uyumuna zarar verdi. Ömer sol bek oynayamaz.

Çünkü savunma konusunda pozisyon bilgisi zayıf. Ayrıca hücuma sık çıktığı için geriye dönmekte zorlanıyor. El freni gibi oynayan Şener kenardan tek olumlu hareket yapmadığı gibi çok pas hatası yaptı.

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Alper Ulusoy'un "Ofsayt" diye iptal ettiği gol aslında geçerliydi.Çünkü Mina topla bilerek oynadı.Yani top çarpmadı. G.Saray geçen yıl Başakşehir 'i 2-1 yendiği şampiyonluk maçında benzer pozisyonda Onyekuru ile golü atmıştı.Ayrıca Ulusoy'un Gökhan'ın Ömer'i atak anında indirmesine 2. sarıyı ve dolayısıyla kırmızıyı göstermemesi tam bir eyyam kararıydı. Ayrıca Seri'nin eline topun çarpıp çarpmadığı konusunda VAR devreye girmeliydi, bana göre penaltıydı. Akbaba'ya yapılan penaltıda ise bariz gol şansından kırmızı çıkması gerekirdi.

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