Hakemler 3 büyükleri hep yarışta tutuyor

Medya Fenerbahçe'nin... Bir örnek vereyim, gol attılar Fenerbahçe'ye. İptal edildi ofsayt diye. En az 10 kere gösterdi yayıncı kuruluş ofsayt olmadığını.

Şut atıldığı zaman adamlar ofsayt.

O adamlardan birisi dönen topa vurursa ofsayttır, bu çok basit bir kural. Biraz futbolu bilen adam bunu bilir. Bütün Malatyalılar sevindi, bir de Volkan öfkelenip topu kaleye vurdu, yedim zannetti.

Gol değil ama... Peki Fenerbahçe'nin attığı gol? Yayıncı kuruluşun durdurduğu yer şutun atıldığı an.



Katiyen göstermiyor

Oysa şutun atıldığı an ofsayt olan adam atmıyor onu. O şut Fenerbahçeli futbolcunun kafasından gidiyor. O kafa vurulduğu an oyuncu ofsayt mı, bilmiyoruz.

Katiyen göstermedi. Yayıncı kuruluş, Fenerbahçe'nin aleyhine olabilecek bir şeyi göstermiyorsa ben şüphe ediyorum, öğrendim artık. Lig TV de böyleydi, bunlar da böyle. Fenerbahçe'nin aleyhine olan pozisyonların tekrarını katiyen göstermiyorlar.

Malatya'nın itiraz ettiği hiçbir pozisyon verilmiyor. İnsanlar ekran başında sarı kart diye ayağa fırlıyor, hakem faul vermiyor ama yayında tekrarı yok. Neden çünkü edemez. Şu anda 6, yenilseydi 9 puan geriye düşecek olan Fenerbahçe potadan düştü mü yayıncı kuruluşun reytingleri düşer. Hatta kutu iadeleri başlar.



Sergen 1 kişi bilmez

O yüzden yayıncı kuruluş Fenerbahçe düşmesin diye elinden geleni yapıyor.

Maç Pazar oynandı, hiçbir gazetede bu anlattıklarımı gördün mü? Yazmıyor kimse. Medya hesaplı, yayın kuruluş hesaplı, yorumcuların yüzde 80'i skora endeksli. Tabela yazarı. Ben değilim desin birisi. Bizim gazeteyi konuşuyorum sadece.

Rıdvan Dilmen... "Fatih Terim, çılgınca hamleler yaptı kazanmak için" diyor ve bunu övgü diye söylüyor.

Fenerbahçeli. Levent Tüzemen Galatasaraylı, o da Terim'in hamlelerini övüyor.

Tabloya bak, ligde Fenerbahçe'nin 6 puan önünde lider olan Galatasaray kimle oynuyor? Karabük'ü sayma, sonuncu Konya'yla. Konya'nın en iyi üç oyuncusu yok, Ali Turan cezalı, Yatabare ve Traore sakat. Konya hocasını Pazartesi kovmuş, 3 idman yapmış, maça çıkmış. Kim? Sergen. Sergen Yalçın'ın herhangi bir futbol maçına gittiğini ya da seyrettiğini bilen var mı?

Konya'yı demiyorum! Sergen bana bir tane Konyalı adamın adını söylesin, desin ki "Şu Konyalı." Böyle bir Konya'yı yenebilmek için Fatih Terim 'çılgınca hamlelere' muhtaçsa o zaman ortada çok feci bir yanlış var.



Erman doğruyu yazdı

Kimin yanlışı, Fatih'in yanlışı...

Erman Toroğlu güzel bir yazı yazdı, Aykut Kocaman'ı örnek gösterdi.

Hepsi öyle ama... "Baştan yapmaları gerekeni yapmıyorlar, işler sarpa sarınca, oyun sapıtınca doğruya dönüyorlar.

Bu da Aykut'un, Şenol'un, Fatih'in iyi hamlesi oluyor." Geçiniz. Küme düşmekte olan Konya'ya 'çılgın hamleye' ihtiyaç duyacak hale nasıl getirdin Fatih hoca? Nasıl getirdin Aykut, Şenol? Hep böyle... O hafta sonuç kim için iyiyse o muhteşem.



İyi bir hakem olsa Serdar Aziz 3 kez sarı kart görürdü

İki tane maç izlemedik.

Benim için futbol Fenerbahçe ile Galatasaray değil. Böyle soru sorarsan cevap alamazsın benden. Başakşehir, Beşiktaş, hatta Göztepe... Derbiye daha 5 gün var, önce bu haftadan bahsedelim. Türkiye'de futbol böyle oynanacaksa derbi de derbi değil, şampiyonluk da şampiyonluk değil. Burada bütün her şey yayıncı kuruluşa ve tirajlara göre ayarlanıyor. Hakemler dahil...

Bu kadar aleni görmedim hiçbir zaman.

Bizim gazetedeki Erman (Toroğlu) hocanın yazısını oku. Hakemleri en iyi bilen adam... Hakemlerin neye göre atandığını anlatıyor yazısında. Deplasmana göre hakem, kendi sahana göre hakem.

Beşiktaş'ın maçına, İstanbul'daki maça bu sene topu topu 5 maç yönetmiş bir genç hakem koyuyorlar.

Niye? 35 bin Beşiktaş seyircisi önünde etki altında kalsın, sert düdük çalmaya cesaret edemesin diye. Çalamadı nitekim. Medel'in yaptığı, hem de üç hareket birden var yukarıdan aşağıya. Çalamadı düdüğü... Çalamayacak hakemi oraya atıyorlar çünkü. Üç büyükler deplasmana gittiği zaman da cesur hakemleri oraya koyuyorlar.

Ev sahibi takımdan oyuncu atabilecek kadar cesur hakemleri...

G.Saray maçında hakem hakem olsaydı... Baktım bugün, herkes beğenmiş, Ahmet Çakar dahil. Soruyorum şimdi o hakemi beğenen herkese. İyi bir hakem olsa Serdar Aziz devreyi bitirebilir miydi?

Evet diyenle gidelim yayıncı kuruluşa.

3 sarı karttan atılırdı, iki de değil. Serdar bir kart gördü, o da hakeme itiraz ettiği için... Rakibe faul yaptığı için, tekme attığı için, yüklendiği çullandığı için, yanlış daldığı için değil. "Fatih Terim nasıl oluyor da bu adamı çıkarmıyor" diye düşünüyorum, sonra diyorum ki, "Acaba bir bildiği mi var Fatih Terim'in, 'nasıl olsa bu hakem atmaz' diye." Bu hakemleri kim tayin ediyor:

Merkez Hakem Komitesi. MHK, her hakemi bilinçli tayin ediyor, üç büyükler devreden çıkmasın, kopmasın diye... Fenerbahçe'yi tuttular, Galatasaray'ı tuttular, Beşiktaş'ı tuttular bu hafta...

O zaman ben neye göre Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin yorumunu yapayım? Pazar günü böyle arkalarında duran bir hakem olacak mı, bilmiyorum.



F.BAHÇE BİR ŞEY OYNAMIYOR

Fenerbahçe bir şey oynamıyor.

Fenerbahçe'nin top mop oynadığı yok. Fenerbahçe'nin arkasında medya var, arkasında hakemler var, Aziz Yıldırım var. Oynasa şampiyon da olurdu zaten. Bu kadar destekle hala Galatasaray'ın 6 puan gerisinde. Bu kadar destekle! Fenerbahçe'nin top mop oynadığı yok. Erol Bulut onun bile farkında değil.

Aykut Kocaman böyle bir hocayı sevmez de övmez de beni mi övecek? Lütfen aşağı inince gazetelerin spor sayfalarına bak. Bütün gazetelere bak. Bir tanesinde ara başlık diye Malatyaspor'un 58 orta yaptığı, 58 aptalca maçı satar gibi orta yaptığını yazan biri varsa ara beni 'Hıncal abi yanılıyorsun filanca bahsetmiş bundan' de bana.

Kimse maçı da seyretmiyor. Kimse maça gitmiyor. Bugün ben sana bir görev vereyim, ha bire bana geliyorsun.

Bütün maç yazılarındaki imzalara bak, birer birer telefon et. Televizyondan mı yazmış stadyumdan mı yazmış. Stadyuma kimse gitmiyor. Stadyuma gidilmez oldu. Bütün maç yazıları, bütün yorumlar her şey televizyon başından.

Televizyondan ekranın gösterdiğini görüyorsun. Şu dakikada şu oldu, 'bu dakikada bu oldu'yu Kahraman Bapçum yazarsa okuyorsun, İslam Çupi yazarsa okuyorsun. Var mı öyle yazan? Bir sene içinde bana okuduğun bir tane maç yazısı söyle. Bak bir tane, bir sene içinde.

2018 yılında de ki 'Hıncal abi gene abartıyorsun şu maçı şu çok güzel yazmıştı.' Niye Spor Yazarları Derneği maç yazısı ödülü veremiyor senelerdir? Yazan yok. Yahu tamam televizyondan da maçı yorumlarsın.

Ben de televizyondan yorumluyorum ama gazetenin bir numaralı yorumcusu sahaya girecek. Sahada görmek başka...

Sahada 360 dereceyi görüyorsun.



Seyredilecek maç yok

Orada, ekranda ne gösteriyorsa onu görüyorsun. Hele bizim A Spor yayınlıyorsa bir de yanına yasak olduğu halde reklam bindiriyor, tanıtım bindiriyor.

Orada maç oynanıyor, topu olduğu yerde tanıtım var. Televizyon bu. Bunun için yani şu A Spor'daki programım olmasa yemin ederim maç seyretmeyeceğim.

Çünkü seyredilecek maç yok.





KOCAMAN'IN CIKARACAĞI KADROYU GÖRECEĞİZ

Fenerbahçe-Galatasaray maçının da 10 paralık kıymeti harbiyesi olacağını zannetmiyorum.

Aykut Kocaman yüzde yüz kazanmak lazım değil mi bu maçı?

Üç puan alınca potaya girecek, berabere kalırsa 6 puan fark devam ediyor. Beşiktaş ile arası muhtemelen 2 puan daha açılacak. Göreceğiz Aykut Kocaman'ın çıkaracağı takımı ve oynayacağı futbolu. Göreceğiz. Göreceğiz herif önce yenilmeyeyim diyor.

İşte bu haftaki maçta da öyleydi.

Malatya'nın pozisyonunun ofsayt olduğunu bilmiyoruz.

Ben o pozisyonun tekrarını görmedim.

Gösterdiği tekrar yanlış, sahte... Atılan şu Fenerli futbolcunun kafasından gitti. O kafa anında adam ofsaytta mı değil mi önemli olan o. Son oynandığı andaki durumdur ofsayt. Sondan bir evvelki değil. Ola ki ben yanlış gördüm kafayı sıyırdı geçti bu da olabilir. Ama göster ne korkuyorsun.



Demek ki penaltı var

Lig TV ve beIN aynı kafalar yönetiyor çünkü göstermediği zaman Fener aleyhine pozisyonu şüpheleniyorum.

Şüpheleniyorum, şüpheleniyorum.

Hatta giderek emin oluyorum, Fener aleyhine olsa gösterirler diyorum.

Göstermediklerine göre demek ki ofsayt. Göstermediklerine göre demek ki sarı kart var. Göstermediklerine göre demek ki penaltı var.



EROL BULUT HOCA-MOCA DEĞİL

Erol Bulut hoca moca değil. Hoca kenardaki adamdır.

Antrenmanı ben de yaptırırım.

Hıncal Uluç, 79 yaşında antrenmanını yaptırırım.

Çünkü olağanüstü antrenman kitapları var. Türkçede yoksa bile İngilizcede var. Açarım onları okurum.

Orada ne yazıyorsa uygularım.

Hocalık kenarda.

Konyaspor kaç tane orta yaptı maçta. Bir tane gazetede var mı söyle bana. 45! 13 tane de korner.

58 orta Malatya.

Erol Bulut bunların hiçbirine Malatyalıların vuramadığını göre göre 58 tane ortayı seyretti ya. Böyle hocalık olur mu?

Şu topa basın, yere indirin, ayağa oynayın. Bu Fenerbahçe savunması yerden zayıf. Havadan gol yemez.

Fenerbahçe savunmasının havadan gol yemesi için Galatasaray savunması gibi duran top aptalı olması lazım, değil adamlar.

Yerden oynasa...

Volkan da havadan iyi stoperleri de havadan iyi havadan attıkça topu Fener'e atıyorlar. Bak 45 orta 13 korner. Bunu seyredip de topu indirin diyemeyen bir adam hoca moca değildir. Hoca moca değildir.

Yerden oynasalar belki Fenerbahçe maçı 9 kişi bitirirdi, bilmiyorum.