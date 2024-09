Kalite!

Alanyaspor karşısındaki Fenerbahçe adına "parça tesirli bireysel kaliteden" söz edebiliriz. Bütün futbolcuların aynı kalitede olması gerekmiyor ama futbolda uyumun kalbi ritimdir. Fenerbahçe'nin ritmini tutturduğu zaman sergilediği kalite sonucu belirlerken, tabeladaki skor kadar saha içindeki dekor da önemlidir.

Top ayağına geldiğinde hız motoru takılmış havası veren Maximin gibi kaliteli biriyle Fenerbahçe'nin sonuca ilk dakikalarda gitmesini bekleyenler çok. Nasılsa kale önünde işi bitirecek adamlar mevcut. Ama bazen rakibe saygı duymak gerekir, üstelik iyi pas yapan ve ayağa oynayan bir rakipse. Fenerbahçeli futbolcuların sabır ve güven arasındaki sistematik görevi; "lütfen saha içindeki doğru pas alışverişine sadık kalınız." O yüzden rakibin "paslanmasına" yol açan orta alandaki pas alışverişi golü ancak geciktirir ama sonuç kaçınılmazdır. Not: Bu takımın en önemli özelliği öndeki baskıysa, bu baskıyı artıracak olan İrfan Can Kahveci'nin kalitesini "dakikalarla sınırlı tutmak" önemli soru işaretidir.

Fenerbahçe elbette daha iyi olacak. Arka arkaya kazanılmış maçlarla gelen özgüven kalitedeki potansiyeli artıracak, belki de üst seviyeye çıkaracaktır. Çünkü kalite teknik adamların takımlarına borcudur. Not: Kalite derken sakın ha Avrupa'daki üst düzey kaliteden söz ettiğimiz düşünülmesin. Yol alsa da gemiler, daha çok var o kıyılara.

Galatasaray'ın Adana'daki 5 gollü galibiyetinde ruhani bir uyanış, Devler Ligi'ne veda etmenin taraftara özrü ve ölgün bir midyeden inciyi çıkarmak duygusu vardı. Buna rakibin verdikleri açıklar da dahil olunca iki takım arasındaki "kalite farkı" apaçık ortaya çıktı. Not: Kaybedilen maçlardan sonra şüphe ateşleri yakılırken, büyük resme iyi bakılması gerekiyor. Özellikle sosyal medyada trollere beslenenlere!

Sivasspor karşısındaki Beşiktaş şaşırtıcıydı. Maç boyu rakip kale önünde tüketeceği pozisyon üretemedi. Penaltı golünü kendilerine yeterli bulanların, son dakikalarda Gedson'la attığı golle gelen 2 farka rağmen futbol kalitesinden söz edemeyiz. Maçlar; sonuçları sahiplenen gerçeklerle tanımlanıyor olsa da kazanmış olmak şimdilik yeterli sayılsa da bu takımın kaliteli bir kanat oyuncusuna ihtiyacı olduğu muhakkak! Not: Giovanni van Bronckhorst'un saha kenarındaki duruşu buram buram kalite kokuyor. Bu devirde böyle adamlara hasretiz!

Başakşehir istikrarlı ve kaliteli bir yolculukta. Çağdaş Atan'ın bu takıma kattığı kaliteyi görmezlikten gelmeyelim, haksızlık olur. Başakşehir de böyle bir anlayışla kesinlikle ligin üst sıralarından kendine yer bulur.

İnsan kalitesine zerre kadar yatırım yapılmayan bir ülkeyiz. Sosyal medyada nefret denen canavarın salyaları, kötülükle beslenen adamların ceplerindeki balyalarıyla kardeş kardeş geçinirken zarafete ve insanlığa yer yok. Ağzındaki karanfili düşüren insanlar yere düşenleri kaldırmayı da bıraktıktan sonradır ki çok şeyleri kaybettik aslında. Saha içindeki saygısız ve merhametsiz futbolcuları da hesaba kattığımız zaman soracağımız soru; "bu kafayla nereye gidiliyor?" Ayaklar da zalim diller de. Çocuklarımız adına ne büyük tehlikedir ki; "bu topraklarda kaliteli insan sayısının artmasından endişe ediliyor!"