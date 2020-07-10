Paraşüt! – Hakkı Yalçın – Fotomaç
10 Temmuz 2020, Cuma
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Haberler Yazarlar Hakkı Yalçın Paraşüt!

Paraşüt!

İki takımın da kendilerini baskı altında hissettiği bir zaman diliminde, şampiyonluk hafta sonu şekillenebilir ya da daha karmaşık bir hal alabilir.
" üç sezondur askıda tuttuğu şampiyonluk ceketini gardırobundan çıkarıyor" dersek, şampiyonluğa bir adım daha yaklaştığını söylemiş oluruz.
Ama futbolun sağı solu belli olmaz gerçeğini de not düşeriz.
'un karşısında "kendini bitirmek" konulu bir oynadığını belirtirken, bir takımın üç günde nasıl bu kadar değişebileceğine hayret ettiğimizi de belirtiriz.
"Sen koşmazsan şampiyonluk da sana koşmaz!" notuyla birlikte.
***
, oynar gibi yapıp oynayanları seyreden bir takım haline geldiyse, Şampiyonlar Ligi hayali derken Avrupa kupalarına katılmanın da tehlike altında olduğunu söylemeye gerek yoktur.
iki maç kazanmanın zafer sarhoşluğuyla maçında aldığı okkalı dersi nasıl telafi edeceğini biliyordur herhalde.
Avrupa kupalarına katılmanın bu sezonun armağanı olduğunu kavrayamayan 'nin "içindeki yenilginin" çok şeyin sebebi olduğunu söylemeye gerek yok.
Takımda ne teknik adam var ne kaptan!
Ne de gerçekleri görebilecek birileri.
***
Fenerbahçe'de kaptan olmak radyo başında kan anonslarını beklemek gibiydi.
Fenerbahçe'de kaptan olmak rakibin en sert faulüne bile elini uzatıp rakibi utandırmaktı.
Her şeyden önemlisi arkadaşları için "yangın merdiveni" olmak ve safları sıklaştırmaktı.
O kaptanlık pazubandı ne kadar sıkılırsa o kadar değerliydi çünkü hiçbir kaptan bandın kolundan düşmesine izin vermezdi, bırakın yere atmayı.
O yüzden o bant taşıyanın kolunda elmas gibi parlardı.
Tribünlerin "büyük kaptan" diye çağırdığı adamların yerini kimler aldı gördük.
Değerlerin katledilmesinin sonuçlarını da gördük.
Şimdi Fenerbahçe kaptanı kolundaki bandı yere atıyor da mazeretine bakın.
"Bant kolumu rahatsız ediyordu!" Kaptanlık hiç bu kadar küçültülmemişti!
O bandın anlamını hissetmeyen birinin Fenerbahçe formasını rahatsız ettiğini görebilecek bir yönetici var mıdır Fenerbahçe'de?
Yoktur! Onlar günü kurtarmakla koltuklarına cila yapmak arasında gezintidedir.
***
Fenerbahçe yeni teknik direktörünü sır gibi saklıyor.
bilmece dilini kullanıyor da şimdilik isim vermiyor.
Şifre; Türk futbolunu iyi bilen bir teknik adam!
Futbolu kim bilmiyor ki!
Ama Ali Koç'un bu konuda çekindiği bir şey olmalı, çünkü yeni hocayla anlaştığını söylerken bir dip not düştü.
"Taraftar beğenir beğenmez!" Bu açıklamayla taraftar üzerinde negatif bir algı yarattığı muhakkak.
Bu demektir ki yeni teknik adam; taraftarın iki arada bir derede kalacağı bir isim.
yöneticilerin yaptığı bir takımda teknik adamlığın hükmünün zedelendiği gerçeği de ayrı konu.
***
İki sezondur yönetim yanlışlarının bedelini ödeyen bir takımda paraşütün açılmama ihtimali mevcut mudur? Mevcuttur!
Önemli olan paraşüte ihtiyaç duyulmayacak ortamı yaratmaktır ama orası yine şüphelidir! hakki.yalçin@fotomac.com.tr

  • Hakkı Yalçın Hakkı Yalçın
    1. 10 Temmuz 2020, Cuma
    1. E-Posta: hakki.yalcin@fotomac.com.tr
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