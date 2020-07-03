Ders kitapları

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç önceki günkü açıklamasında iki sezonun dökümüne mahsuben;

"çok büyük dersler aldık" dedi.

Yapılan yanlışlar birilerinin boyunu aştıysa gelecek sezondaki kuşkuyu ortadan kaldırmak için önce yanlışların yelkenlerini indirmek gerekiyor.

Ama hala soru işaretlerinin çengelinde alınmamış dersler duruyor.

H H H

Ali Koç, "bu tabloya sebebiyet verenler bugün davrandıkları gibi davranamazlar" derken, "neyi yapmazdım?" sorusunun cevabını şaşırtıcı biçimde veriyor.

"Sportif teknik direktör konusunda aynısını yapardım!" Yani zamanı geriye çevirse Comolli gibi bir kundakçı yine görevde.

Kasalar yine yağmalansın ve hesap sorulmasın!

Ali Koç nedense bu Fransız'a karşı bir savunma mekanizması oluşturmuş!

Oysa Fenerbahçe'nin başına gelen en büyük felaketlerden biridir Comolli ve Ali Koç'un en büyük yanlışıdır.

Bu meseleden hiçbir ders alınmadığı ortadadır.

O halde biz sorumuzu yöneltelim;

"bu kadar değerli biriyle yolları neden ayırdınız Sayın Ali Koç?" Daha önceki ifademizi tekrarlayalım; "göğsüne neşterle Fenerbahçeliyim diye yazmakla sevda büyüklük kazanmıyor.

Gerçek sevda doğruların arkasında durmaktır yanlışlarda inat etmek değil." H H H

Fenerbahçe'de yeni sezon için transfer etkinlikleri başlamış, 5-6 futbolcuyla anlaşmanın kıyısına geldiği belirtiliyor.

Ardından da yeni teknik direktörün kimliğinin sezon bitince açıklanacağının ifadesi ve Ali Koç'tan özel bir not.

"Fenerbahçe taraftarı beğenir beğenmez, uygun bulur bulmaz!" İki sezon önce Ersun Yanal'ı takımın başına taraftar baskısıyla getiren Ali Koç'un bu açıklamasına baktığımız zaman hala bir tedirginlik hissediliyor.

Başkan seçildiği günkü taraftar duygusuyla şimdiki taraftarın duygusu arasındaki "güven kaybını" biliyor çünkü.

İki sezondur içi acıyan taraftar kitlesine mahsuben!

H H H

Asıl mesele de sezon bitince açıklanacak olan teknik direktöre karşılık anlaşma yapılan futbolcular gerçeği.

O futbolcuları kim belirledi?

İki sezondur transfer konusunda sınıfta kalanlar mı?

Bu transferleri yöneticiler yaptıysa yeni teknik direktörün hükmü nerede?

Bu transferlerde yeni teknik direktörün onayı var mı?

Anlaşma yapılan futbolcular içinde "kürkçü dükkanından kaçan" tilkiler mevcut mu?

Yine "kontrolden çıkmış" bir dersten bahsetmiyorsak!

H H H

Bugün 3 Temmuz!

Fenerbahçe'ye kurulan tarihi kumpasın yıldönümü!

Fenerbahçe için futbolun yan kuruluşu değildir asalet; bir yaşam biçimidir.

Bugünün anısına mahsuben "haksızlıkla savaşmak ganimetle sevişmekten bin kere değerlidir" deriz.

Tarihten alınacak en büyük ders de yanlışlarda inat etmekle çalınan yılların hesabının sorulamayacağıdır.

O yüzden "Fenerbahçe tarihine ayak uyduramayanların bu kulüpte forma giymesi ve teknik direktörlük yapması sakıncalıdır" sözümüzün arkasında olduğumuzu beyan ederiz.