Uğultu!

Aynı pozisyonların ayrı düdüklerle ifade edildiği hakemlik gerçeğinde adaletsizlik taslakları da böyle çizilir vicdan kelimesinin üzeri de.

Ne yazık ki bu ülkede hakemlerin sonuçları belirleme gücü hiçbir zaman ellerinden alınmamıştır.

O yüzden boşuna haykırmadık; tarih alın teriyle yazılır düdükle değil!" Ankaragücü-Başakşehir maçında sayılmayan Ankaragücü golüne karşılık, Galatasaray-Gazişehir maçında aynı pozisyonun gol sayılması oyun içinde oyundur.

"Asıl sahneler çekilmeden bazı hakemlerin kızağa çekilmesi şarttır" desek nafile.

Bizde lig sonlarındaki cinayetler klasiktir!

***

Başkaları için paha biçilmez olabilir ama bizim gönlümüzde hakemlerin oluşturduğu koşullarda elde edilen başarıların hiçbir hükmü yoktur.O yüzden sözümüz bellidir.ve'a arka çıkanların bu ülkedeadaletten söz etmeye haklarıolmadığını beyan eder, yanlarınaü de ekleriz.diyekurduğumuz cümleninarkasına daöznesini yükleriz.

***

Kasımpaşa karşısında yineSahada kaybetmek önemli değil ama ruhunu kaybetmek var ya onun tedavisi yok.O yüzden yarayı yeniden kaşıyıp kanatmak lazım ve takımın içinde ne kadar ruhsuz varsa söküp atmak lazım.Ama bunları yapacak yürekli adamı bulmak lazım. Tahir Karapınar gibi biri rüyasında bile göremeyeceği bir koltuğa boş boş bakarken, o adamı bulamayacağımızı biliyoruz.

***

İnsan Fenerbahçe'yi izlerken futboldan soğuyor. O yüzden futbolculara sormak gerekir.Çoğunun cevabı birbirinebenzeyecektir.Talih konulu istatistik birgerçeğimiz var; neymiş ligde topudireklerden en çok dönen takımFenerbahçe'ymiş.Kimse kaçış tüneli kazmasın;Fenerbahçe'nin en büyük talihsizliği direkler değil; sahanın ortasında kazık gibi duranlardır.

***

Bir teknik adam Tolga Ciğerci 'ye maç boyu nasıl tahammül edebilir?Ediyor!O yüzden zayıf halkalardan oluşan futbolcular zinciri bir takım etmiyor!Eğer futbolda yetenekliysen o yeteneği nerede ve nasıl kullanacağın sana kalmıştır.son adam olarak kendine lokalize mücadele vereceği bir alan seçti.Neredeyse kalenin içine girecekti.Yarı sahayı ilk olarak 65'inci dakikada geçti sonra 71'de ve 90 artıda.Yaratıcılığa bu kadar uzak durmasının bir açıklaması varsa;Biz buna açıkçadiyoruz.

***

Bizim dediklerimizin hükmü yok.

Fenerbahçe taraftarı bile kulübün bu hale gelmesine ve yenilgilere "alışmışken" bizim eleştirilerimiz uğultudan başka bir şey değildir.