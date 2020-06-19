Karınca!

Fenerbahçe'nin iki sezondur dışa vuran gerçekleri rakipleri için eğlenceli bir hal aldı. Bir şey anlatmaya gerek yok, iki sezondur sahanın içi de konuşuyor dışı da. Kenarda köşede bugünler için saklanmış tek "doğru" yok. Fenerbahçe'nin yazı da aynı kışı da.

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Sayın Ali Koç, Fenerbahçe'de başkan; elinde bir Fener yolu tarif eder, yapmadınız. Geldiğiniz günden beri her türlü bozgunlara neden aramakla geçirdiniz günlerinizi. Telafisi mümkün olacak yanlışları bile yeni yanlışlarla beslediniz, yaşanan şokların tedavisini reddettiniz Bütün teknik direktör seçimleriniz yanlıştı. Fenerbahçe'nin teknik direktörü futbolcusundan emir alıyor öyle mi? Böyle bir duruşa nasıl izin verirsiniz ya da böyle biçare birini bu takımın başına nasıl getirirsiniz?

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Sayın Ali Koç, mesele maç kaybetmek değil kaybetmeye rıza göstermek. O formanın varlığını inkar edenler tarihi gururları bile yok eder. Saracoğlu'ndaki 20 yıllık efsane yok oldu. Bu sezon tutunacak tek dal da Trabzonspor maçında kırıldı gitti. Umutlar bu kadar kolay yağmalanıyor da siz neredesiniz, hala futbolcuların bozulan morallerinde mi? Yoo sizleri eleştirenlere kin beslemeyin, hayatın zarafeti gerçeklere katlanmakla mümkün. Reddettiğiniz gerçeklerin tümüyle bir gün yüzleşeceksiniz. Göreve geldiğinizden bu yana haddinden fazla yanlış yaptınız!

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Sayın Ali Koç, karıncaları izleyin biraz, nasıl çalışıyorlar görün. Yanlarında yağcı yok sırnaşıklık yaparak geçinen de yok. Hepsi iliklerine kadar hamarat ve hepsi aynı hedefe yürüyor. Tek sıra halindeki karıncaların anlattıklarını ya duymak istemiyorsunuz ya da karıncaları pek sevmiyorsunuz! Ama unutmayın ki Sayın Ali Koç sizi bu kulübün başına efsane olmanız için getirdiler, Fenerbahçe'yi bu hallere düşürmeniz için değil.

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Sezon sonu manzaralarında değişen bir şey yok. Sahada kullanamadıkları gücü nerde ve nasıl kullanacaklarını bilenlerin klasik filmini izliyoruz. Galatasaray Kulübü, Rize maçının hakemini "cellat başı" diye ilan etti. Kasıtlı olmayan sakatlıkların da futbola dahil olduğu gerçeği linç edilirken, hakemin gösterdiği ilk sarı kartta "avrat konulu" küfür eden Adem Büyük ayıplanmazken aynaya bakmak nerde? Not: Serkan Çınar, Bülent Yıldırım ve Ümit Öztürk gibileri adil hakemliğin ideal isimleridir! Yok devenin başı!

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Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Abdullah Avcı'ya alacaklarından vazgeçmesi için çağrı yaptı. Ne yani Abdullah Avcı alacaklarından vazgeçince Beşiktaş Kulübü kurtulacak mı? Hayır! O yüzden çağrı yapılması gereken adam Fikret Orman'dır! "Ya aldıklarını geri ver ya adalet önünde hesap ver!" Ama burada bir tehlike var, çünkü Fikret Orman kulübü batağa sürüklerken seyreden yönetim kurulu üyeleri arasında Ahmet Nur Çebi'de var! O yüzden diyoruz ki; ferman Beşiktaş'ın borçlar sizindir!