Cellat!

Evet, ligin ikinci yarısıyla birlikte karanlık film yine başladı. Uşaklık etmenin kitabını yazanlar yine başrole çıktı.

"Başakşehir kollanıyor" diye kurşuna adres gösterenlerin oyunu sahneye erken kondu.

Hafta sonu Başakşehir'in Erzurum karşısında sayılmayan golüyle, pazar gecesi Galatasaray'ın önünü açmak için Trabzonspor'un katledilmesi arasındaki köprüyü kurun!

Ama "saatlerini kalleşliğe kuranların karşısında durun!" desem kaç kişi bulurum? Bu talan ikliminde!



Pazar gecesi Trabzonspor'u katlettiler. Katleden Ümit Öztürk!

Geçen sezon Alanya'da Alanyaspor'un penaltısını vermeyip, Muslera'yı oyundan atmayıp Galatasaray'ın şampiyonluğuna yataklık eden adam.

Pazar gecesi kendisine küfür eden Nagatomu'yu ardından Diagne'yi oyundan atmadı. Trabzonspor'un net penaltısını vermedi.

Ümit Öztürk suçüstü yakalandı.

Fenerbahçe derbisindeki bir taç pozisyonu için ortalığı yangın yerine çevirenler böyle bir hakem ganimetiyle ellerini ovuşturuyorlar.

"Hakemdir hata yapar!" Hayır! Bir hakem ekrandan gördüğü halde hatasında diretiyorsa orada cinayet vardır.



Ümit Öztürk denen adalet celladına soralım!

Sana edilen o küfürü yalayıp yutarken, atılması gereken adamı sahada tutarken, penaltıyı vermezken kendinle ve giydiğin elbiseyle ne kadar gurur duydun?

Tümü yabancılardan kurulu Galatasaray'la bir olup, 18 yaşındaki gençlere karşı organize oldun!

Ne yani, elinde olsa Trabzonlu çocukların boğazına mı sarılırdın?

Ayaklarını mı kırardın, ettikleri mücadeleden rahatsız olup?

Kazayla öne geçseler, o çocukların kalp kapakçılarını mı tekmelerdin?

Hakemlik sana göre değil Ümit Öztürk! Kime hizmet etmek istiyorsan onların kapısına git!

Küfür yemekten keyif alıyorsan Nagatomo'nun video görüntüsünü cep telefonuna kopyala, sabah akşam seyredersin!

Trabzonsporlu gençlerin hakkını yedin de doydun mu bari!

O maçtan kazandığın her kuruş sana haramdır!

Bu cinayetinin ardından bir daha hakemlik yapmana izin vermeyecek kadar güçlü bir tepki bulacaksın.

Bu senin birilerine son hizmetin!

Bu senin son cinayetindir!



Katlettiğin Trabzonspor için yazılacak tek şey vardır.

"Bu yenilginin onuru böyle bin tane galibiyete bedeldir." O çocukların emeğine ihanet eden kim varsa, böyle bir galibiyeti kucaklayanlar senin arkandaysa!

Unutulmasın ki; "tarih alın teriyle yazılır senin gibi hakemlerle değil!"

Sevgili Ünal Karaman.

Senin genetik şifreni çözmeye gerek yok, helalinden adamsın.

Namuslu bir insanın Allah'ın en soylu eseri olduğunu bilirsin.

Hiçbir ahlaksız kazanca eğilmezsin!

Pırlanta gibi gençlerine yapılanların içini yaktığını biliyorum. Yine de nefret musluğunu açmadın.

Sen o gencecik çocuklarınla onurlu yolculuğuna devam et.

Futbolu insanlık sanatı bilen herkes senin yanında.

Verdikleri onurlu mücadeleye mahsuben o çocukların her birini bizim için alınlarından öp. Senin öğrencilerin kendilerine ait olmayanı reddetmeyi zaten öğrenmişlerdir.

Ama bu ülkede insanlığın öldüğünü adaletin ayaklar altına alındığını o çocuklara nasıl anlatacağız? Şampiyonluk uğruna bütün değerlerin katledildiğini o çocuklara nasıl söyleyeceğiz?

Asıl mesele bu!