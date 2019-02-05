Kalbe girmek

Başakşehir puan farkını yükseltti. Ligin güzel günler görmeyi hak eden takımı.

Emeğe ve takım aşkına sımsıkı sarılan takımın en büyük sırrı; "üç büyüklere benzememek!" Bir takım 3 sezondur ligin ikinci yarılarında sırtından vurulduğu halde, hala görkemli yürüyüşünü sürdürüyorsa, bu güce de bu duruşa da saygı duymak gerekir.

Abdullah Avcı başlattığı devrimi terk etme duygusunu asla yaşamadı çünkü!