Sayın Ali Koç! Fenerbahçe adına görkemli bir resminiz var, güvenilir bir isminiz. O ismi ve resmi de yakıyorsunuz, Fenerbahçe'yi yaktığınız gibi. Çünkü göreve geldiğinizde yaydığınız ışıkla, çaresizliğin tarihine adını yazdıran Fenerbahçe arasındaki çelişki sizin eseriniz. Lütfen ayağa kalkın ve bütün suçu üzerinize alın. Sizden başkası Fenerbahçe'yi bu hale getirmiş olamaz!

Yooo aynalara bile kırılmayın Sayın Ali Koç! Sezon başında "goygoyculardan çok eleştirilere değer veririm" diyen siz, medyadaki yağcılara gözünüz gibi baktınız çünkü! Beklenen refleksi göstermediniz! Yağcılar kaygan zemini sever. Yağcılar beslenmeyi sever! Fenerbahçe'yi yönetmek için göreve geldiniz ama ne acıdır ki "yönetildiniz!" Cesaretinizi bu kadar kolay kaybetmenize çok şaşırdım!

Sayın Ali Koç! Sezon başından bu yana kaç kez yüzleştiniz kendinizle? Gerçekleri örtbas eden konuşmalarınıza da şaşırdım. Çünkü sizi hep net cümleler kuran biri olarak hatırlıyorum. Nasıl olur da Comolli'nin varlığını Fenerbahçe'nin yokluğuna tercih edersiniz? Comolli'nin yediği haltların üzerini örtmek sizin göreviniz olamaz. Elini Fenerbahçe'nin kasasına uzatan ve yaptığı transferlerle Fenerbahçe'ye tarihi bir kazık atan adam sizin neyiniz olur? Altyapı hocalarını futbolcuların moralini bozduğu gerekçesiyle imha ettiniz de koca Fenerbahçe'yi "karikatürize eden" bu Fransız'a neden yaban kaldınız? Ki, Comolli hata değil cinayettir!

Sayın Ali Koç! Fenerbahçe'nin tarihini hepimiz biliyoruz. Yanlış bir yolculukta bizim de uyarımız olsun istedik, "Fenerbahçe denize düşse de yılana sarılmaz" dedik. Deniz yılanlarıyla can simitleri arasındaki farkı sizlere hatırlattığımız için kusurumuza bakmayın ama gördüklerimiz gerçekti görmediklerimiz daha gerçek. "Bu kapıdan giremez" dediğiniz Ersun Yanal için 2 ay sonra "iyi ki almışız" diyen siz olamazsınız! Bizim bildiğimiz Ali Koç sözünün eriydi çünkü! Ersun Yanal'ın Fenerbahçe'ye uygun olmayan kişiliği, nasıl oldu da 2 ay sonra sizin dilinizde başka bir anlam buldu? Yüklendiğiniz idealler ağırlık yaptı da yükü mü boşalttınız?

Her şeyi talihsizliğe yorarken futbolcularınızın kalitesine baktınız mı hiç? "Hanım evladı" futbolcularınıza "moralleri bozuluyor" diye sahip çıkacağınıza maden işçilerinin toprağın altında bile bozulmayan morallerini duvarlarına asabilirdiniz! Takımdaki yozlaşmanın önünü de siz açtınız. Bursaspor maçının son dakikasında kaypak bir faule yataklık eden ve yenilen golün sebebi olan futbolcunuza bile sahip çıkıp hakeme yüklendiniz. Ümraniye faciası futbolcularla birlikte sizin eseriniz!

Sayın Ali Koç! Comolli ve Ersun Yanal'la birlikte Fenerbahçe'nin tarihini kanattınız. Size hiç yakışmayan bir tavırla verdiğiniz sözlerin bile üstüne yattınız! Darılmayın ama Sayın Ali Koç! Fenerbahçeli çocukları 6 ayda siz ihtiyarlattınız!