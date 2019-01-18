Bu sirk bizim!
Ligin ikinci yarısı bugün başlıyor.
Devre arasındaki sükunetin etkisi geçti.
Şimdi olmayan şeyler var edilecek.
Bizler de adalet ve asalet gibi olmayacak şeyleri var edeceğimizi zannedeceğiz.
Yapacak bir şey yok!
Bu sirk bizim!
Üstelik o yürekler kin ve nefretle dolmuşken!
O yüzden ligin ikinci yarısında haksız kazanç için her yolu mubah sayanlarla alın terinin ve emeğin peşinde koşacak olanları bir tutmayalım.
Ama bu ülkede "hayvanlarla hayvan olamayız" diyecek kadar tehlikeli canlıların kulüp başkanlığı yaptığını da unutmayalım.
"Fenerbahçe küme düşer mi?" Ben de diyorum ki, "bu utanç verici soru yerine kendinize bir sorun bakalım. Fenerbahçe niye bu hallere düştü?" Bazıları verdiği sözlerden geri dönüyor, bazılarının gerçeklere dili dönmüyor.
"Şu formanın içine seni beni koy daha fazla puan toplarız!" "Şu formanın" içine o adamları kim soktu?
Onlara kim verdi milyonlarca doları?
Sezon başında, "altyapı hocaları futbolcuların moralini bozuyor" diye o futbolcuların sorumsuzluğuna arka çıkan kimdi?
Bu ülkede bir çift sözle hafıza depolarını sıfırlamak öyle kolay ki.
Ne diyor Ali Koç?
"Ersun Yanal'ı iyi ki almışız!" Biz de göreve geldiğinizde Ersun Yanal için söylediklerinizi iyi ki (parantez içine) almışız.
"Şu formanın içindeki" adamlara bu kadar yakışan biri olamazdı!
Demek ki bu kulübün geleceği Comolli'yle hacim kazanıyor.
Adam etten mücevher ya paha biçilemiyor!
Comolli'nin Frarsızca'daki karşılığı nedir bilmem.
Ama bizim ülkemizdeki karşılığı;
"kese!" Herkese nasip olmayan bir özelliği var ki; hala kulübün patronu!
Bugün Beşiktaş formasıyla buluşacak olan Burak Yılmaz'a birkaç sözümüz var.
Adı batsın emek hırsızlığının, kendine yeni isimler yakıştır.
İyi golcüsün ve ruhunu o eski kirlerden temizle.
Bu konuda cesaretin yoksa giyme o formayı.
Yoksa "taş"lar" düşer başına.
Başakşehir bu sezon şampiyon olacak.
Bir takım ligi lider bitirdiği için şampiyon olacak diye bir kural yok.
Başakşehir kaç sezondur hak ettiklerini ikinci yarıda "katledilerek" kaybetti.
Ve sorgulanması bile yapılmadı bu cinayetlerin.
Her zaman söylüyorum; Başakşehir sisteme de uygun bir lider değil, ustalaşmış kalleşliğin envanter hesaplarına da!
O yüzden "gizli özneye" iyi bakın!
Onlar bizlere elle yazılmış mektuplar bıraktılar ve bizler hala onları okuyoruz.
Kaybettiklerimizi kazanmak için başka şansımız yok çünkü.