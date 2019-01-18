Bu sirk bizim!

Ligin ikinci yarısı bugün başlıyor.

Devre arasındaki sükunetin etkisi geçti.

Şimdi olmayan şeyler var edilecek.

Bizler de adalet ve asalet gibi olmayacak şeyleri var edeceğimizi zannedeceğiz.

Yapacak bir şey yok!

Bu sirk bizim!

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