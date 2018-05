Hafıza!

İyi bakın ligimize, bakın da sistemin nasıl işletildiğini görün.

Başakşehir; Sivas maçında hakemin görevini layıkıyla yerine getirmesiyle sistemin istediği yere yerleştirildi. "Daha üst katlar sana uygun değil!" Neymiş Başakşehir'in reytingi yokmuş!

Canlı yayınlar için ölü sayılırmış!

Bu takımın yüreği var, istikrarı var, takım ruhu var.

Her şeyden önemlisi verdiği emek ve helal ettiği gerçekleri var.

Ama haksızlık mezarlığında bunlar yetmiyor!



***



Galatasaray'ın oynadığı futbola bakın.

Onlar mı hak ediyor liderliği?

Bu takım mı şampiyon olacak?

Ama sistemin ahtapot kolları böyle uygun görüyor!

Kaç tane maç sayarım hakem kıyaklarının dışa vurduğu.

Hele bir Alanya maçı var ki, o maçın hakemi Ümit Öztürk'ü hatırlatmak boynumun borcu.



***



Fenerbahçe'ye Bursaspor maçında hakem ve Sow üzerinden adres şaşırtmaca oynanıyor.

Eğer Fenerbahçe ve hakem konulu bir mesele varsa; o da Galatasaray maçında Fenerbahçe'nin verilmeyen penaltılarıdır.

Ligin en az yenilen takımı için o maçtaki penaltıların ne ifade ettiğini söylemeye gerek var.

Çünkü o maç Fenerbahçe'nin liderliğini ve belki de bir şampiyonluğunu aldı.

O yüzden Bülent Yıldırım'ı da Ümit Öztürk'ün yanına koyalım.





***



Her türlü zorbalığın alkışlandığı sportmenlik sirkinde Arda Turan için darağacı kuruldu.

"Arda Turan'ın yaptığını gördün mü?" diyorlar.

"Gördüm" diyorum, "hakem de gördü, herkes gördü." "Tarihi ceza verilecekmiş." "Versinler çünkü hak etti." "Ama" diyorum, "kimine mezar taşı kimine nazar taşı yok!" Sadece Arda üzerinden sportmenlik masalı okuyanlara tutuyorum aynayı.

"Gazetecilere apış arasını gösterip 'onu çekme bunu çek' diyenlere kalem oynatmayanların, Arda Turan için tek satır söz etmeye hakları yoktur."



***



Adam olanın duruşu başka.

Abdullah Avcı'ya bakıyorum, takımı son dakikada gol yiyor.

"Olabilir" diyor, "futbol hali." Bir centilmen duruyor sahanın kenarında.

İnsan hali üzülmez mi üzülür elbet. Maharet dik durabilmek.

Gökyüzüne sevk ediyor haksızlıkları!

Varsın şeytan çeteleri yolları tutsun, haksızlıkların çetelesini de melekler tutuyor.

Yıllardır ne suyunu değiştirdi hayat, ne huyunu.

Onun adı Abdullah Avcı.

Siyah beyaz yılların asil adamlarını hatırlatıyor.

Not: Her zaman kazanmak gerekmez.

Bazen adam olmak yeterlidir.



***



Film içinde film çevirenler için son sahne bizden olsun!

Garson masanın yanına gelir.

"Bu meyve tabağını yan masadan gönderdiler ağam!" Ağada mutlu bir gülümseme.

"Kimler gönderdi?" Genç garson parmağıyla masayı işaret eder! "Şu ağzında düdük olan hödükler!" İkinci not: Bir yazarın en büyük güvencesi okurlarının zekasına ve hafızasına olan güvenidir.