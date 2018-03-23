Saygın hayat!

İyi bakın futbol resimlerine.

İplerini birilerine uzatan medyadaki kuklalara da iyi bakın, yıldızı parlatılmak istenen adamlara da.

Daha ilk bölümde dizilerin sonunu tahmin edenleriniz var.

Şampiyonluk adına oynanan kirli oyunları da gözlerinizin görmesi gerek. Görmüyorsanız yapacak bir şey yok.

Kör inadınıza sayar hayat.



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Adam olanları seviyorsak kusurumuza bakmayın.

Şenol Güneş hiçbir teknik adamın yapamadıklarını yaptı da, ne çok hedef alındı.

Beşiktaş'ı Avrupa'da olabileceği en üst seviyeye taşıdı.

Milli takıma tarihin en anlamlı rütbesini kazandırdı.

Görevi bıraktığı dönem kendisine ödenen 4 aylık maaşını milli takıma iade etti.

Hak edilmemiş paraların iade edilmesi gerektiğini birilerine öğrettiği için, kaç kişi teşekkür etti kendisine?

Kişilik kaybına uğrayan teknik adamlığın bu ülkede itibarlı hale getirilmesine çanak tutanlara inat, bizler Şenol Güneş'in resmini gönül çerçevemize astıysak.

Sebepsiz değil.



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Namusuyla yaşayanlar için tadına doyulmaz hayatın.

Eğer sadece limon sıkılırken yüzünüzü ekşitiyorsanız. Diğer gerçeklere diliniz damağınız kuruyorsa da önemli değil.

Alışkanlığınıza sayar hayat.



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İngiliz medyası Abdullah Avcı'nın eseri Başakşehir'i haber yapıyor.

The Guardian, Başakşehir'i dört sezondur ilk dört içinde olan iki yıldır şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi mücadelesi veren takım olarak değerlendirirken noktayı da komplekse kapılmadan koyuyor.

"Kimse kabul etmese de Başakşehir artık büyük takım!" Çin medyası bile olayın farkında.

Başakşehir nezdinde uluslararası değer gören adamın adı Abdullah Avcı.

Gördük ki, yürekle büyük olunuyor, bilgiyle emekle. Gençler adına geleceğe ışık tutmakla.

Bunları başarabilen bir adamın Türkiye'de el üstünde taşınıp, üniversitelerde tez olarak okutulması lazım. O yüzden Abdullah Avcı'ya saygı duyanlar, o saygıyı futbolun asaletine de duyuyorlar.



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Abdullah Avcı'nın verdiği emeklerin karşılığını medyadan beklemek gibi bir derdi olduğunu sanmıyorum.

Ama işin kolayına kaçanlarla, karanlığa yer açanlar arasındaki köprüden gelen seslere iyi bakın.

Verilen mesajları duyamıyorsanız yapacak bir şey yok.

Vurdumduymazlığınıza sayar hayat.



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İyi bakın. Yoldan çıkan trenlerin penceresinde kimlerin posterleri var? Kesildikçe uzayan kirli tırnaklarını çocuklarımıza batıranlar kulüplerinde kaç gemi batırdı da, kimlere hesap verdi?

Kimlerin eli barut kokuyor?



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Biraz da sizin parmak izleriniz olsun hayat kavgasında.

Suya sabuna dokunun.

Dokunmuyorsanız önemli değil.

Korkaklığınıza sayar hayat.

Çocukların aşkına çirkinliklere karşı durun; bir kez olsun haksız kazancı elinizin tersiyle itin.

Kaybedecek neyiniz olabilir ki.

Ancak ölünüzü alır hayat.