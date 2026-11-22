Havlu sezonu

Emre Belözoğlu hocanın farklı kazanılan Çorum maçı 11'ini bozmamasını anlayabiliyorum. Lakin iki ismin neden kesik yediğini anlamakta zorluk çekiyorum. Kante ve Vedat'tan bahsediyorum elbette. Eğer Başkan Aziz Yıldırım, "Lukaku patlayacak" sözüne dayanarak oynatıyorsan; çok beklersin! Kante ise sezon başından bu yana takımın hep en iyisi… Ben demiyorum istatistikler söylüyor.

Bence Emre hocanın bu konunun üzerine dikkatle düşünmesi gerekir. Yine koskoca bir 45 dakikanın çöpe atıldığı bir ilk yarı izledik. Kocaelispor'un oynadığı Fenerbahçe'nin izlediği bir ilk yarı… Hem de şampiyonluk yarışında yarım puan kaybetme kredisi olmadığı halde ortaya koyulan kötü oyun düşündürücü… Biraz Ederson biraz Oğuz gerisi hikaye!

Kocaelispor gibi iyi kapatan, iyi çıkan bir takımla bu kadar az adamla mücadele edemezsin. İkinci daha derli toplu bir Fenerbahçe vardı. Skriniar'ın kendisinin dahi şaşırdığı golle öne geçen sarılacivertliler, Oğuz'la farkı attırma şanslarını geri tepti. Ardından gelen Kocaelispor golleri şampiyonluk şansını mucizelere bıraktı. Yenilen 2. golde barajın altına kimsenin yatmaması büyük hataydı. Maglıca'nın o mesafeden topu kaldırması mümkün değildi. Yine de önlem alınmadı. Emre hoca 14 kişilik teknik ekiple geldi. Bir kişinin bile müdahale etmemesi inanılmaz! Artık bu sezon Fenerbahçe için çile sezonu olacak. Erken havlu atanlar kervanının yeni üyesi Fenerbahçe oldu.