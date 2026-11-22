İki hakem de kötüydü

Kadir Sağlam kilo vermiş, karakterine yapmacık sahte okey gibi sert imaj eklemiş ama hiç de iyi durmuyor. 36 faul 10 sarı karta rağmen faul ve kart yorumlarında eksiklikler var.

43'te Lukaka'nun el teması ile attığı iptal edilen golde karar doğru. 67'de Semedo sağ eli ile topla oynuyor, net penaltı hakemin önü açık görüyor ama veremedi VAR müdahalesi yedi. Penaltıda kart enflasyonu yaşandı. Kaleci Ederson'a ilk sarı gereksizdi, sözlü çözebilirdi peki sarıdan sonra aynı hareketi tekrarladı, devam eden el hareketleriyle de hakemin otoritesini yerle bir etti, 2.sarıdan atamadı, yuttu... Sahte gösteri sert imajı İzmit pişmaniyesi gibi oldu, yumuşadı. 82'de Skriniar'ın kafasında Dijksteel'in sol koluna gelen top penaltı. Kol açık eylem yapan kol pozisyon. Hakem de VAR da uyudu. Gündüz maçından sonra insanların kafasını karıştıran, ikinci bir rezalet hakem yönetimi seyrettik.

Ali Şansalan maçın başında Deniz ile Drapinski eşleşmesini çözemeyince hatalar arka arkaya gelmeye başladı. 2'de Drapinski'nin boyun yüz bölgesine elini-kolunu illegal kullanan Deniz'e net sarıyı vermedi. 4'te Deniz-Drapinski mücadelesinde faulü Deniz yaptı ama hakem Galatasaray lehine faul verdi. O frikikten gol geldi. Golde ise önce Barış tutarak, rakibin hamlesini geciktiriyor. Singo'nun asisti Torreira'nın vuruşunda topun geçişinden eğilerek kaçmaya çalışan Abdülkerim kalecinin görüşünü engelliyor, kapatıyor, pozisyon net duble ofsayt, gol iptal edilmeliydi. 2. yardımcı Osman Gökhan Bilir, VAR Erkan Engin ve hakem Ali Şansalan skandal bir kararla golü verdiler ve maçı başlarken bitirdiler. Bu açık ve de basit ofsaytı çözemiyorsanız hakemlik yapmayın. Yazıklar olsun. Erkan Engin'in önceki görev aldığı maçlarda VAR uygulamaları dolayısıyla yediği baskıların altında ezildiği, etkilendiği bu dönemde, böyle bir maça VAR atanması başlı başına büyük hata... 14'te Samsunspor golünün başlangıcında Sekongo ofsayt VAR'dan iptal doğru. 33'te topsuz alanda Coulibaly'nin Eren'in karnına şiddetli olmayan bir dirseği var net sarı ama hakem vermedi. 52'de Barış'a kontrolsüz faulünde Mendes ikinci sarıdan kırmızı olmalıydı vermedi. 5 Maç sonu Okan Hoca ile hakem arasında ne geçtiyse ikinci sarıdan ihraç oldu. Ali Şansalan ekibiyle birlikte kötüydü.