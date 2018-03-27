Tehlike!

Milli takımı sevmek tartışılmaz bir duygudur. Futbolda milli duyguların israfına izin vermemek gerekiyor. Çünkü bu takım bizim, şahısların değil. Ve milli takımın başındaki insanların da bunun bilincinde olması gerekiyor. Milli takım; teknik adamların hayatlarını kolaylaştırmak ve çuvalla para kazanmaları için değil, geleceğimizi gururlandırmak için vardır.

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İrlanda karşısındaki milli takımın sıcak bir yanı vardı. Tam anlamıyla bir gençlik devrimi oluşmadı ama iyiye gitmenin işaretleri de mevcuttu. Lucescu'nun yarını olur veya olmaz önemli olan milli takımı çalıştırmanın teknik adam duruşuna sahip olmak. Eleştirilerden nasibini alırken yanlışlarla inatlaşmamak. Gençlere kucak açmaktan daha anlamlı bir yüzleşme olamaz. Takımın içindeki zehirli sarmaşıklar hala görmezlikten gelinse de!

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Futbolumuzun puan ve para hesaplarından çok ahlaka ve dürüstlüğe ihtiyacı var. İnsanların da sevgiye ve insan kalitesine. Cehaletin palazlanmasının bedelini kendileri de ödüyor. Çiftlik Bank'ın uyduruk tüccarı 600'e yakın futbolcunun dolandırılmasının gururunu yaşıyor!!! Onca parası varken hala sistem dışı gerçeklerden para kazanmayı tüccarlık sayan futbolcuların hayatlarında kaç kitap okudukları sorgulansa ortaya felaket bir bilanço çıkar. Peki, bu ülkede hiç olmazsa milli takıma seçilenlerin hal ve gidişinin de, futbol kültürünün de o formaya yakışması gerektiğini savunan kaç kişi çıkar?

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Her şey birbirini tamamlıyor. Çünkü futbolun ve medyanın kötü insanları, iyiliği ve ahlakı futbolun dışında tutmayı başardılar. Bir derbi maçını ailece izleyenleri de sanal alemde izledik. Kaçan bir pozisyonun ardından kendi evinde camı çerçeveyi indiren; komşu evde neler yapmaz. Üstelik evde rakip takımı tutan birileri varsa! Ve elini uzatacak kadar yakınsa kesici aletler! O insanları kim bu hale getirdi? Takım tutmanın genleriyle oynayanlar. Televizyonlarla iblisleri önce evlere soktular, sonra insanların içine. O yüzden hepimiz tehlikeyiz artık. Hepimiz tehlikedeyiz! Bu gidişle çocuklarımıza bırakacağımız miras: Ya cinayet ya genç yaşta mezarlık!

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Sorularımız çoktur, varsın cevapları olmasın. Televizyonlarda küfür kıyamet konulu ucuz aksiyonlar çoktur da, onlara gerçek anlamda reaksiyon gösteren bir sistem neden yoktur? Herkesin doktor olduğu yerde hasta çoktur da, takım aşkının gözleri kör ettiği bir dünyada, çocukların anlamı neden yoktur? Özel not: Bakmayın öyle afra tafralarına, insanlara yüksekten bakmalarına. Onlar boy verse boğulurlar. Kendi kirli denizlerinde.

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Çocukları omuzlarımızda taşımayı ilke edinseydik. Bize doğru yaklaşan büyük cisimden "boynumuzu eğerek" kurtulamayacağımızı da bilirdik!