Suç ve ceza!

Quaresma'nın aldığı cezayı sorgularken Şenol Güneş'i suçlayanlar var.

Problemli bir adamı hizaya getirmek için kimsenin yapamayacağını yapan bir teknik adama saldırmak için başka yollar aramak gerek.

Quaresma rahatsız! Saha içinde oluşturduğu kişisel reflekslerin kökeninde şımarıklık var.

Onun iyileşmesi için en çok çaba gösteren adam da Şenol Güneş'tir.

Sonra Beşiktaş taraftarı.

Eldeki bir kuşun daldaki üç kuştan değerli olduğunu düşündükleri için yaptılar bunu.

İki sezondur kendisinden alınan verim de tesadüfi değil.

Ama bu adamın gençliğindeki futbol mürebbiyeleri o eğitimi verememiş.

Gördük ki, alışarak kendine bile kıyar insan.



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Ahlaki değerlerin katledilmesi bu ülkede gerçek anlamda suç sayılmadı.

O yüzden Melo gibi bir çirkefi koyunlarında saklayanlar, Quaresma için tek söz edemezler.

Çünkü hiç kimse Melo kadar futbolun midesini bulandırmadı.

Bu adam soyunma odasında takım arkadaşını öldüresiye dövdü de, meseleyi örtbas eden Fatih Terim için tek kişi yorum yapmadı, kalem oynatmadı.

Nedir bu Şenol Güneş düşmanlığı?



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Van Persie, Quaresma'dan daha rahatsız biriydi.

Tarihi bir asalaktı, bir virüs.

Üç yıl kafa bulduğu takımda Fenerbahçe'nin kasasını boşalttı gitti.

Sakat olmadığını göstermek için Hollanda'ya gittiği hafta forma giydi.

Böyle bir şeytanlığa arka çıkanlar neden öne çıkmadı?

Ceset arama çalışmalarına bile katılmadılar da, bir ölüye tıkır tıkır 30 milyon Euro ödediler!

Ortada suç var da ceza nerde?

Neymiş Aziz Yıldırım Fenerbahçe sevdalısıymış!

Bundan daha anlamlı bir sevda gösterisi olabilir mi?

Suçunu ödüle dönüştürürken!



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Suç ve ceza bizde kişiye özeldir.

Fatih Terim kötü giden bir maçtan sonra gazetecilere apış arasını işaret etmişti.

"Onu çekmeyin bunu çekin!" Ne yaptı gazeteciler?

El pençe durdular, hala da öyleler.

Şimdi Fatih Terim'e takacak kanat arıyorlar, "melek gibi adam!" posterleriyle.

Yetmiyor Tudor'u suçluyorlar!

Neymiş Tudor hiçbir derbi kazanamadığı için berbat bir miras bırakmış.

Galatasaray; Tudor'un topladığı puanlarla lider.

Sorun bakalım; Tudor'un kazandığı Sivas ve Kasımpaşa maçlarından ne haber?

Medyadaki bu delikanlı duruşu, dünyanın hiçbir ülkesinde göremezsiniz.



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Suçlu sandalyeleri doluyken, ceza sadece yumruk atana öyle mi?

Yorumcu kisvesiyle ekranlardan evlerimize giren Truva atlarının içindeki hastalıklı adamlar, insanları dürüstlüğün gereksizliğine inandırdılar.

Saygısızlığın ve cehaletin itibarına.

Zorbalığın el üstünde taşınmasına.

"Toplum neden bozuldu?" diye sorguluyoruz ya!

Ekranlarda yaratılan kirli alfabenin laf ebelerine bakın! Medyada kurulan çetelerin elemanlarına bakın!

Göremiyorsanız aldırmayın.

Nasılsa yakında göz gözü görmeyecek!