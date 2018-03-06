Müsait bir yer!

Takım sayılabilmek için kaç adama ihtiyaç vardır?

Bazen iki kişi bir takım olur.

Bazen 11 kişiden bir takım çıkmaz.

"Fenerbahçe takımında futbol zekası sıfırlanmış adamların iyi niyetine kaç puan verilirse verilsin ama o forma verilmesin" dersek haksızlık etmeyiz.

Koca takımın acil servisi Fernandao!

Onca demode adam Fernandao'nun boyu uzun diye sadece rakip alana "top şişirmeyi "sistem kabul ettiyse!

Ortada bir takım oyunu olmadığı aşikardır.

Kendi tuzaklarına düşenlerin galibiyetin uzağına düşmesi de yadırganmasın!



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Ya savunmanın hali?

Eldeki kaliteli yerli kalecileri başkanın kompleksiyle yolcu edenler, kalede duran yabancı hayalete iyi baksınlar.

Üçüncü golde tek kişilik rakip misafiri buyur eden içler acısı savunma duruşuna da!

Akhisar maçından sonra umutlar öldü mü?

Bir kısmı öldü kalanlar neye yeter?

Sadece şampiyonluk gitse neyse, kaybedilen o kadar çok şey var ki!

Bu takımı kendi sahasındaki maçları kaybedecek kadar zengin sayanlar, tarihi borçlara da baksınlar.

Yönetimi sıfırlamayı göze almadığı içindir ki, Fenerbahçe daha çok şey kaybedecektir.

O yüzden maç sonunda "yönetim istifa" diye haykıranları kongreyi kazanmakla da ikna edemezler!

Aziz Yıldırım kongre öncesinde taraftara yönelik bir imza günü düzenlesin bakalım.

Koltuk sevdasına imza nasıl atılıyormuş onu da görelim!



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Aykut Kocaman sezon başından beri bir labirentten çıkmak için tek başına mücadele etti.

Saha kenarındaki efendi duruşuna ne kadar saygılıysak, maç sonu açıklamalarına o kadar tepkiliyiz.

Akhisar maçından sonra Beşiktaş'la oynanan kupa maçında taç hırsızlığına sığınmak ona hiç yakışmadı.

Elbette hakemlerin birçok şeyde payı var ama asıl mesele Fenerbahçe'de olmayan disiplin.

Kupa maçında Beşiktaş'la birbirlerini yemeyi bir halt zannedenler, Galatasaray'ın ekmeğine yağ sürmeyi sürdürüyorlar.

Aykut Kocaman bir süre önce Başakşehir'i eleştirirken yanlış adreslerde gezindi.

Kuşkusu olmasın ki bizim gibi ülkelerde Başakşehir'e şampiyonluğu yem etmezler.

Cümlemin sözlük anlamını merak ediyorsa Galatasaray'ın Kayseri ve Osmanlı maçlarına da iyi baksın.



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Ligin ilk iki sırasından düşmeyen Başakşehir'in bu ligde en çok gündüz maçı oynayan takım olması dikkat çekmiyor mu? Naklen haksızlık!

Başakşehir'de Abdullah Avcı gibi efendi bir teknik adam var ve sesi çıkmıyor.

Çünkü bu ülkede her şeyin markası var ama dürüstlüğün arkası yok.

Kanalizasyon çukurlarından çıkanlar bile davul zurnayla karşılanırken, Mustafa Reşit Akçay gibi adamların esamesi okunmuyor.

El üstünde tutulanlara iyi bakın!

Galatasaray maçı öncesinde Antalyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu'nun o garip açıklamasını hatırlayın.

"Galatasaray'ın galibiyete ihtiyacı var!" Kendi takımı küme düşerken, Galatasaray'ın derdine düşen bir teknik adamlık dünyanın neresinde mevcut?

Medyada bir kesim kanalizasyondan gelen paranın peşinde, diğer kesim popülerliğini hortlatma derdinde.

Sizlere soruyorum!

Çocuklarınızı bu kirli düzenden nasıl koruyacaksınız? Onlara benzemeyi bırakmadığınız için sizleri de benzetecekler,çocuklarınızı da! Müsait bir yerde bekliyorlar hazır olun!