Şenol Güneş’in cömert ışığı

Sadece başarının değil, zarafetin de ödüllendirildiği karanfilli bir gece.

Sarı yapraklı defterlerden çıkan eski zaman dizeleri gibi.

En asil gerçeğin alçakgönüllülük olduğunu gösteren adam duruşu.

Vicdanın en yanılmaz jüri olduğunu gösteren Şenol Güneş duruşu.

Çok özlemişiz ki böyle sahneleri.



***



Şenol Güneş'e Türkiye Futbol Vakfı tarafından "Yılın Teknik Direktörü" ödülü verildi.

Ödülü alırken öyle bir cümle kurdu ki namuslu yürekler hazırolda durdu.

"Bu ödülü Abdullah Avcı da hak etti" diyerek kendisini kürsüye çağırdı.

Kaç yıldır alınteri ve emekle futbolun bilimsel gerçeklerini hayata geçiren bir takımı yoktan var eden Abdullah Avcı gibi bir ustaya hakkını veren asaletin ta kendisi.

Serveti onuruyla ölçülen delikanlı mevsimlerden unutulmaz bir fotoğraf.

Şenol Güneş'ten yayılan bu cömert ışık çok şeyin karşılığıdır.



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"Böyle insanlar kaldı mı?" diye sorguluyoruz ya bazen, kaldı.

Güzellikler bizleri bıraksa da o eski güzellikleri bırakmayan insanlarımız var hala.

Futbolun imdadına yetişecek teknik adam yetiştirmek için kurs açmaya gerek yok.

Bazıları doğuştan adamdır.

Şenol Güneş gibi Abdullah Avcı gibi.

Allah vergisi!

O yüzden çocuklarımızın güneşe açılan pencerelerine onların fotoğraflarını asıyorum.



***



Burası garip bir ülkedir!

Efendi sesler küfürbaz naralarının yanında pek duyulmaz.

Güzellikler es geçilir medyada, kabadayılar için havai fişekli sayfalar düzenlenir, destanlar yazılır.

Aslında korkunun kuyusunda çocuklarımıza çukurlar kazılır.

Ama biliriz ki adam olanların dostları vardır.

Bitirimlerin dalkavukları.



***



Burası garip bir ülkedir.

Sırnaşık sarmaşıkları da çoktur!

Antalyaspor' Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Galatasaray maçından bir gün önce bir açıklama yapar.

"Galatasaray'ın galibiyete ihtiyacı var!" Sanki Antalya'nın değil de, Galatasaray'ın ihtiyaçlarından sorumlu bir teknik adam duruşu.

Küme düşmenin kıyısındaki Antalyaspor'u özne yapmanın anlamı nerde?

Gözlerine perde inenler için böyle bir sorunun ne hükmü olabilir ki!

Cevabını biz veririz.

"O eski delikanlılar 56 şevrolenin durduğu yerde mahallesine göz kulak oluyor.

Siyah beyaz filmlerde!"



***



Çocukları bu çirkin düzenden nasıl kurtaracağız?

Nasıl göz kulak olacağız onlara?

Çünkü artık boş olmayan vakitlerde büyüyor çocuklar.

Sansürsüz internetleri var, onları baştan çıkarmak için yayına sokulan çete dizileri.

Ruhlarını işgal eden futbol programları var, bilinçaltına küfürleri şırınga eden yorumcuları.

Çocukların güzeli keşfetmesine yönelik bütün kapılar kapanmışken, çocuklarımızı onlara teslim edemeyiz!

Hayat Araf'sa biz çocuklardan tarafız.

Adalet ve zarafet kundakçılarından değil!