Tarih yazarı Okan Buruk!

Galatasaray gibi büyük takımlar için milli ara dönüşleri hep sancılı olmuştur. Çünkü büyük takımlar, milli takımlara çok fazla oyuncu gönderirler. Teknik adamlar da yıldız oyuncularından yoksun oldukları için çok sağlıklı bir çalışma ortamı bulamazlar. Galatasaray'ın da Samsunspor maçında nasıl bir reaksiyon göstereceği merak konusuydu. Öyle ya, Osimhen yoktu, Leao yoktu, Sallai yoktu, Jakobs yoktu, Davinson'un durumu sıkıntılıydı.



Maçtan bir saat önce açıklanan kadroda Kaan Ayhan'ın ilk 11'de yazıldığını görünce hepimiz çok şaşırdık. Singo stoperdeydi, Kaan Ayhan sağ bek oynuyordu. Üstelik de zemin krizi nedeniyle Galatasaray evinde oynaması gereken maçı Fatih Terim Stadı'nda oynuyordu. Galatasaray adına bu kadar olumsuzlukların olduğu bir maçta çok iyi bir futbol beklemiyorduk sarı kırmızılılardan. Ama bu kadar kötü bir futbol oynayacağına da ihtimal vermiyorduk. Tuhaf bir maç oldu. Galatasaray'ın milyon euro'luk oyuncuları beklentilerin uzağında kaldı.



Dönelim maça... Galatasaray adeta maça 1-0 önde başladı. Batrakov'un kullandığı serbest atışta arka direkte Singo diziyle Torreira'ya asist yaptı. Torreira da topu ağlara gönderdi. Fakat bu pozisyonda kalecinin görüş açısını etkileyen ve Torreira'nın topa vuruş anında yere eğilen Abdülkerim Bardakcı ofsayt pozisyonundaydı. Çok kötü bir maç yöneten hakem Ali Şansalan'ın pozisyonu görmediğini düşünelim. -Ki görmeliydi bence. Peki VAR Odası'ndaki Erkan Engin ne iş yapar arkadaş! Hakemi çağırıp 'pozisyonu izle' diyebilirdi.



Galatasaray maç boyunca Samsunspor'a çok pozisyon verdi. Galatasaray savunmasının en iyisi ve ayakta kalan ismi Singo idi. Aslında ikinci yarının başında ikinci golü de Yunus ile buldu Galatasaray. Bu golle Galatasaray'ın daha rahat oynaması ve farka gitmesi beklenirken iyi oynamaya başlayan taraf yine Samsunspor oldu. Nenad Bjelica'nın öğrencileri maç boyunca Sekongo, Coulibaly ve Bayo ile net pozisyonlar buldu. Fatih Terim Stadı'nda tribünleri dolduran Galatasaray taraftarının maça etkisi çok fazla olmadı. Çünkü küçük bir stat ve taraftarın sahaya etkisi çok fazla değildi. O yüzden Galatasaray, Samsunspor karşısında sanki deplasmanda oynuyor gibiydi.



Cimbom, Rams Park'ın o muhteşem atmosferini maç boyunca çok aradı, Osimhen'in eksikliğini de çok hissetti. Deniz Gül çok iyi niyetiyle mücadele ediyor. Ama kalite sorunu var. Son vuruşlarda da çok etkili değil Deniz. Biraz ürkek de oynuyor. Deniz'in acilen gol ve goller atıp öz güven kazanması lazım. Sonuç olarak Galatasaray, iyi oynamadığı bir maçı büyük takım refleksi göstererek kazanmasını bildi. Aston Villa maçı öncesinde altın değerinde bir galibiyet aldı sarı kırmızılılar. Ama bu oyun, Şampiyonlar Ligi için Galatasaray'a yetmez.



Bir de şu var, Galatasaray yedek kulübesinden maça giren oyuncuların katkı vermesi lazım. Dün giren oyunculara bakıyorum da Lemina dışında katkı veren yoktu. Okan Buruk, neden kırmızı kart gördü onu da anlamış değilim. Eğer hakem Ali Şansalan'ın elini sıkmadı diye ikinci sarıdan kırmızıyı gördüyse skandal ötesi bir karardır bu. Okan Buruk'un vereceği savunma ve hakem raporu belirleyici olacak. Ortada bir haksızlık varsa, Okan Buruk'un gördüğü kırmızı kart iptal edilebilir. Bekleyip göreceğiz. Bu arada Galatasaray'ın başında her maç ayrı bir rekor kıran Okan Buruk'un biraz daha sakin olması gerekir. Unutma Okan hocam! Sen Türk futbolunda bir tarih yazarısın!