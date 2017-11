Şenol Güneş’in zafer işareti!

Beşiktaş'ın Porto karşısında oynadığı oyunun adı; yeniden izlenmesi gereken bir futbol resitalidir.

Bir teknik adam şaheseri.

Bugün Avrupa medyası Beşiktaş için methiyeler düzerken, onların dilini çözen ustalığın adı Şenol Güneş'tir.

İlklerin adamı, onurlu ilkelerin.

Not: Aşklar da savaşmadan kazanılmıyor, övgüler de.



Şenol Güneş fındık kabuğundan gemiler yapar, denizlerde yüzdürür.

Ama dereleri küçümsemez.

Tarih konulu vermiştir Avrupa'ya son dersini.

Beşiktaş'la Devler Ligi'ni grupta birinci bitirerek.

Futbol antolojisine Türkiye'yi dünya üçüncüsü yaparak girmiştir zaten.

Şenol Güneş'in futbolumuz için ne kadar gerekli olduğunun bilincine varamayanların göremediği gerçekler bazen gözlere sokulur.

Not: Elçiye zeval olmaz.



Şenol Güneş günlük yaşamaz, geleceğe yönelik yapılanmanın ustasıdır.

Uyumak için değil uyanmak için okur kitapları.

Gönül adamıdır ama ciddi meselelere de kafa patlatır.

Yanlışları halının altına süpürmez üstüne gider.

Haksızlıkla uzlaşmaz, arada bir hırçınlaşma sebebi budur.

Çünkü gerçek adalet; haksızlığın lisanını sevmez.

Gerçek adalet; Şenol Güneş gibilerinin emeklerini görmezlikten gelen kompleksli insanları da sevmez.

O yüzden pozisyonları tartışanlar, Şenol Güneş'in futbol kompozisyonlarını okumak zahmetine katlanmaz.

Not: Doğru somuttur.



Şenol Güneş hiçbir yeri işgal etmez, oturduğu makamın hakkını verir.

Güzellikler önerir hayat adına.

Beslenme alanı sevgidir, futbolcu kardeşlerini şefkatine ilikler.

Demirin pasını siler.

Geliştirmenin sırrı onun kalbinde ve bilgisinde mevcuttur.

O yüzden elden çıkarılacak gözüyle bakılan futbolcuları takımın gözbebeği yapmakta üstüne yoktur.

Not: Quaresma'nın Beşiktaş'ta Şenol Güneş'ten önceki kaprisli macerası.

Cenk Tosun'un Şenol Güneş'ten önceki resmi.



Şenol Güneş, çocuklarımızın başındaki elmaya nişan alıp, onları kalbinden vuran kabadayılara benzemez.

Büyüttüğü çocuklara benzer.

Hâlâ o eski siyah beyaz filmlerde bulur masumiyeti.

Kaybolan vicdanlar için kayıp ilanları verir çocuklar aşkına.

Çocuklara ömrünü verir gözünü kırpmadan..

Not: Yaşlı olduğu için "büyük" denmez insanlara, çocukları sevdiği için "büyüktür."

Bugün Avrupa'nın en çok konuştuğu takımın teknik direktörü olarak bütün övgüleri hak eden bir adamı yazdım.

Şenol Güneş'in zafer işareti duruşudur.

Öğretmen duruşu.

Bir harf öğretene 40 yıl kölelik verilen dünyada, hükümdarlığa yüz vermeyen insan duruşu.

Not: Şenol Güneş gibi öğretmeni bin tane imparatora değişmem.