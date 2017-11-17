Düşman!
Lige verilen arada futbolu sorguladım.
Menajerlerin ele geçirdiği hatta milli takıma bile futbolcu "kakaladığı" bir düzende, gençlerin sahipsizliğine baktım.
Amatör ruhun profesyonel " çakallıkla" değiş tokuş edilmesinin, içler acısı futbolumuzun sebebi olduğunu söylendim durdum.
Türk futbolunun gördüğü en büyük darbenin televizyonlar ve yöneticiler olduğu ortadayken, şimdi video hakemliği bekliyoruz.
Benim için video hakemlik; babasının zoruyla geneleve götürülen erkeklerin delikanlılığa geçiş enstantanesidir!
Futbolumuzun en kötü ürünü; erkeklik gösterisinden başka bir şey değilse!
İnsanlığın futbol uğruna katledildiği bir ülkede video hakemliğin de ırzına geçilir!
Şüpheniz olmasın!
Kaybetmeleri gerekenleri kazanmak için yapmadıklarını bırakmayanlar ülkesinde yaşıyoruz.
Bizde 'BÜYÜK HARFLERLE' ağlayanlara büyük deniyor!
O yüzden çamur deryasında herkes kendi yöneticilerinin gözyaşlarıyla yıkasın.
Paçalarındaki çamuru!
Bütün spor programlarında ekranların üzerine "Adamsan adam gibi konuş!" cümlesinin yapıştırılmasını talep etsem ne yazar!
Mantar gibi yorumcu üreyen bir ülkede, "donanımlı olmak" gerçeğinin karşılığı; "yorumculuk boş bir kovadır, içini neyle doldurursan doldur!" O yüzden cehalet ve düşmanlıkla kan bağını kesmeyen kolonilerin yolunu kesmek kimsenin harcı değilse.
Video hakemliğin hacminin pornografık yorumlarla genişleme ihtimalı çoktur.
Sistem kişiliksizliği seviyor!
Böylelerinin yazdıklarına dair tek kanıtları; kulüp yazarı olmaktır.
Bu devirde imitasyonlara paha biçilemiyorsa, sadece hakemler için darağacı kurmakla futbola kalite katmanın mümkün olmadığını söylemek de hiçbir işe yaramaz!
Milli takımın başına yakışan kaliteli yerli adamlar; birilerine uşaklık eden futbolcular yüzünden harcanırken sesini çıkarmayanlar, Lucescu'ya yüklenmeyi özellik saymasın. Futbolumuzun en acı kaybı; önceki zamanlardır!
Lucescu; o tabutun üzerine atılmış bir kürek topraktan başka bir şey değildir!
Futbolun kalpazanlarıyla adalet abazanlarının ortak noktada buluşmasına alkış tutanlar, çocuklarını elinden tutarak koruduklarını zannediyorlar ya...
İşin en traji-komik yanı budur.
Böyle bir sisteme alkış tutan her baba; çocuklarının baş düşmanıdır!