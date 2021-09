Mesut Özil çaredir

Yeni transferler Rossi, Berisha ve Meyer'in performanslarını nasıl değerlendiriyorsunuz?



Ali Koç Yönetimi üç sene önce söylediği "gençleşme" hamlesini, bu sezon yaptı. Gelişmeye açık, yetenekli oyunculara yöneldiler ve ilk on birde 25 yaşında altında 4-5 oyuncu ile sahaya çıkıyorlar.

Genç oyuncu dediğiniz zaman istikrar problemi beraberinde gelir.

Bu futbolcuları tartışmak veya değerlendirmek için 6 haftaya ihtiyacımız var. En havalı, ödüllü olarak Rossi gelse de Meyer'i oyuna ve sahaya daha hakim gördüm.



Darbeye bağlı olmadan yaşanan sakatlıklar tartışma konusu oldu. Bu konudaki görüşleriniz neler?



Benim için sürpriz değil. Testleri kullanmayan, oyuncularına ölçüm yaptırmayan ve kişisel antrenman programı belirlemeyen bir teknik heyet var Samandıra'da. Sonuçta yanlış yüklemeler yapılmış ki, dokuz adale sakatlığı var. İrfan Can iki kere sakatlandı. Pareira milli maçları bahane gösterse de, ondan öncekilere hiç değinmedi. Eğer ölçümler yapılmazsa, bu sakatlıklar maalesef devam eder. Çünkü üç günde bir sürecine de girildi.



F.Bahçe, ilk dakikalardaki temposunu 90 dakikaya yaymak için neler yapmalı?



Tempolu oynamak, bunu bütün maç yapmak değildir. Hiçbir takım bunu başaramaz. Önce fizik gücü olarak rakibinizin önünde olacaksınız, sonrasında da oyunu dinlendirmeyi bileceksiniz. Bu coşkulu oyun ilk yarıda sonuç verirse, F.Bahçe de kendi sahasında topu bekliyor zaten. Sivas maçında da sarsak golü yemeselerdi, daha farklı bir maç oynarlardı.



İdeal hücum hattı nasıl olmalı?



Valencia'nın birinci santrfor olduğunu anladık. Şimdi onun etrafını düşüneceğiz. Döndüğünde Pelkas ve Mesut en doğru isimler olarak görülüyor. Orta dörtlünün sağı ve solunun da ciddi şekilde hücumu desteklemesi isteniyor.

Dolayısı ile pozisyona göre beşli bir hücum hattı yakalanabiliyor.



Kanat beklerde öncelikli tercihi Ferdi ve Osayi olan Vitor Pereira'nın bu bölgelerdeki alternatifleri kimler olabilir?



Solda Novak ve Muhammed, sağda ise Nazım tek alternatif gibi gözüküyor. Kadro içinden zorlama yapılabilir ama bir gerçek var ki bu isimlerin hiçbiri üçlü sistemin ideal kanat oyuncusu değiller. Pereira zorlama bir sistem ile bir plan inşa etmeye çalışıyor.



Mesut Özil'in daha etkili olması adına özellikle orta alandaki oyuncu tercihleri nasıl yapılmalı?



Mesut bir dünya yıldızı ve şu anda küçümseniyor. Bu sezonun en başarılı oyuncularından biri.

Etrafından ziyade Mesut'u oyunun içine almanız gerekiyor. Skor yapan bir oyuncuyu, maç berabereyken çıkartırsanız, onu kazanamazsınız.

Bir sorun varsa Mesut çaredir. Her oyuncu ile oynar.



Pereira'nın ikinci dönem başlangıcını nasıl buldunuz?



Hırsını korumuş ama değişmemiş. 5 yıllık ayrılığa rağmen gelişememiş. Kaosu seviyor, takımını da sahada ve dışında öyle yönetiyor.

Takımda kendisi ile problem yaşayacak oyuncu bırakmadı.

Kalanları da ya oynatmıyor ya da Mesut'a yaptığı gibi oyundan alarak güçsüzleştiriyor. Fenerbahçe taraftarı saha kenarında hareketli, agresif hocaları sever. Pereira'ya da bu yüzden toz kondurmuyor.

Ama işin teknik yönünde çok büyük hatalar var. 3'te 3 yapmak büyük şans ve beceriydi. Esas lig şimdi başlıyor. Transferler tamamlandı ve her takım çetin ceviz artık.

SEDAT HARDAL SORDU GÜRCAN BİLGİÇ CEVAPLADI