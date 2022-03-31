Kaos ile TFF'yi ele geçirmek istediler

Maskeli balo oynanıyordu. Yavaş yavaş maskeler düşmeye başladı.

Önce insanlar anlamadılar.

Ne oluyor ya dediler. Sonra baktılar ki iş başka tarafa gidiyor.

Hakemlerin işi bitti bazı kulüpler hatta çok kulüp hakemlerden şikayetçiydi bunlar gitsin gençler gelsin diyorlardı. Hakemler gitti bir anda bunlar şekil değiştirdiler.

Yani bunlar şikayetçiydi arkadaş ne oldu da yanlış demeye başladılar. Çünkü ortada bir oyun oynanıyordu. Bu yazıyı okuduğunuzda ve devamında yaşananları gördüğünüzde küçük dilinizi yutacaksınız. Farklı senaryolar da göreceksiniz.

Bakınız hakem işi bahane Futbol Federasyonu Başkanı olmak şahane. Çünkü Türkiye'deki bazı hakemler maçlarda kaos yaratıp Federasyonu ele geçirmeye kalktılar. Siz onların bu işi yapabileceğini düşünüyor musunuz?

Hayır tabii ki. Onlar maşa oldular.

Ama büyük resim yavaş yavaş çıkmaya başladı. Karakterli olanlar, kullanılanlar.

Sağlam duranlar, zayıf olanlar.

BAK ŞU TESADÜFE!

Nihat Özdemir federasyonu kurulduğunda isimler çok sağlam değildi. Şimdi sadete gelelim. Mesela Tahkim ve Disiplin Kurulu başkanları.

Düşünebiliyor musunuz Türkiye'de 147 bin (artısı var eksisi yok) avukat var. Ama tesadüfe bakın ki Disiplin Kurulu Başkanı Aytaç Yüksel ile Tahkim Kurulu Başkanı Murat Balcı aynı büroda çalışan iki isim. Düşünebiliyor musunuz birisi ceza verecek diğeri cezası kaldıracak veya kaldırmayacak.

EVRAKLARI BENDE

Federasyon kurulu hikaye. Peki şimdi kısa kısa geçeceğim çünkü evraklar bende var. Mesela Tahkim Kurulu Başkanı 10 yıldır bu kurulun içinde yer alıyor.

Son 2 yılda da başkan olmuş.

Çok fazla uzağa gitmeyin.

Hani 5 sene önce Rize'de oynanan Rizespor-Başakşehir maçından sonra basın mensupları eşek sudan gelinceye kadar dövüldüler ya, futbolcuların bayağı ceza almaları gerekiyordu ya. Aldıkları cezalara bakın sonra itirazla neye indi ona bakın.

EEEE! BURASI GÜZEL PAZAR

Bu Disiplin ve Tahkim Kurulu başkanının yazdıkları iki tane kitap var. Birisi Enerji Piyasası mevzuatı, ikincisi Göreceli İçtihatlı Bankacılık Kanunu. Madem bir de bu işleri yapıyorsunuz yıllarca bir de futbol hukukunu yazsaydınız da bir görseydik.

Hani ben de merak ediyorum bir kamu yönetimi mezunu olarak. Ama bu ortak arkadaşlar futbolun içine dalıyorlar.

Eee burası güzel bir pazar.

TAHKİM BAŞKANI'NA HAPİSTEN VEKALET VERDİ

Gelelim ikinciye. 6 tane yabancı futbolcu dolandırıldıklarını iddia ederek savcılığa başvurdular.

İçlerinde tanıdığınız çok futbolcu var.

3 menajer hapse atıldı. Hapisten bir tanesi (İskender Çam) 10 tane avukata vekalet verdi.

En başta kim vardı biliyor musunuz? Şu andaki Tahkim Kurulu Başkanı. Bu işin devamını burada uzatmak istemiyorum. Bu menajer şu anda resmi menajerlik evrakı aldı.



MAŞALIK YAPIYORLAR

Buraya kadar genel şeyler yazdım. Şimdi gelelim başka tarafa. Türkiye'de bazı hakemlerin işi bitirildi.

Ben de arkasında durdum. Doğru yapıldı. Peki bu hakemler kimlerin maşalığını yapıyorlar. Şu anda istifa edenlerin. Maskenin içindeki adam kim? Göksel Gümüşdağ. Hakemler maçları değil TFF'nin idaresinin yapacak adamlara tezgah tutarak hareket etmişler. TFF de bunların işini bitirince bunlar bağırıp çağırıyorlar.

Yani bu hakemler ileride kurulacak, kurulması istenen Federasyonlarda MHK kovalayacaklar. Düşünebiliyor musunuz bunların seçeceği hakemlerin ligde ne yapacağınız.

İğrenç düzeyde gidiyoruz. Onun için futbolumuz 500 milyon dolardan 150 milyon dolara düştü. Futbolun dışından gelen, icazetle içeri sızanlar futbolun içinde tükürdüler.

Bırakın futbol futbolun içinde kalsın. Tabiri caizse defolup gidin. Maskeleriniz düştü.

Kim kulis yaparsa yanına gider

ŞİMDİ dönelim biz futbol camiamıza.

Peki bu adamların arkasında kim var?

Kesinlikle Göksel Gümüşdağ.

Neden? Çünkü Göksel Gümüşdağ önümüzdeki seçimlerde TFF Başkanı olmak istiyor.

Peki Gümüşdağ'ı destekleyenlerden biri kim? Dün istifa eden hukuktan sorumlu Mehmet Baykan.

Açıklamalarını okudum olacak şey değil. Yani o açıklamalarıyla ilkokuldaki çocuğu aldatamaz. Bu adam TFF'de hukuktan sorumlu. Hukuk da bahane ileride kurulacak TFF şahane. Kim kulis yaparsa kongrede onun yanına gider çünkü kulisi çok sever. Amatör işlerin başındaki vatandaş da istifa edecekmiş diye duydum. Olabilir.