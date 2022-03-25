Bu hamur tutar

lk 45 dakika Portekiz bizden çok üstün. Çok çabuk geri dönüyorlar özellikle de çabuk çıkıyorlar. Ve ilk yarı bitmeden 2-0 öne geçiyorlar.

Biz ilk 20 dakika oyunu kontrol edip onlarını baskısını kıramıyoruz.

Kafa kafaya oynayalım diyoruz ama oyunu bir türlü kopartamıyoruz.

İlk yarı bitimi onlar 2-0 önde.

İkinci yarı başlıyor, atacakları 1 golle biz havlu atacağız. Ama 'Bu iş böyle bitmez' diyoruz ve tavır koymaya başlıyoruz. Çünkü atacağımız bir gol onları gerecek.

Nitekim aradığımız o golü de buluyoruz H H H

Biz o golü bulduktan sonra, onlar da her türlü şeye hazırlıklı hale geliyorlar. Biz de kaybedeceğimiz bir maçı çevirmek istiyoruz.

Nitekim çok güzel bir dakikada da penaltı kazanıyoruz.

Penaltı kaçar mı, kaçar! Ama Burak penaltıyı çok kötü kullanıyor.

Burak'ın o dakikada penaltı kaçırması fizik olarak güçlü ve hazır olmadığını gösteriyor.

Fizik olarak güçlü ve hazır adam, o penaltıyı gole çevirir.

Zaten bu dakikada da maç bitiyor. Geçebilir miydik, ikinci yarıdaki mücadele ve oyunumuza göre geçerdik. Ama futbol böyle bir şey, geçmen için gol atman lazım.

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Milli Takım'da görevini yapanlar da vardı, yapmayanlar da. Kuntz, oyuncu değişikliklerinde geç kaldı.

Nitekim, bu değişikliklerden sonra da milli takım daha başka bir havaya büründü. Bu şunu gösteriyordu, Kuntz daha henüz Milli takıma alışamadı.

Zaman istiyor, bence o zamanı da tanımak lazım.

Alman hakem iyi maç yönetti.

Lehimize penaltı pozisyonunu VAR'dan verdi.

Hakem için zor pozisyondu, canlı göremeyebilirdi ve göremedi.

Ama VAR'da gördü.

Bu da şunu gösteriyor, VAR'daki vatandaş görevini yaptı.

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Ronaldo bir dünya yıldızı ama bu maçta çok etkili değildi.

Elbette Ronaldo, Ronoldo'dur; ama şunu da unutmamak lazım.

Ona çok fazla dikkat edildiği zaman, yanındaki diğer oyuncular iş yapmaya başladılar.

İşte orada biraz eksik kaldık diyebiliriz.

Kuntz'un işi kolay değil.

Çünkü Türkiye'de oynanan futbolun kalitesi belli.

Yurt dışında oynayanlar ile içeridekileri hamur yapmak o kadar kolay bir iş değil.

Sanki sabredersek, daha iyi bir şeyler olacak gibi geldi bana.