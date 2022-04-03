Uykumuz geldi

Mübarek Ramazan'da özellikle 20.30'da oynanan maçların hareketli olması lazım.

Neden? Orucunuzu açıyorsunuz, çorba ve yemek derken vücut hareketleniyor.

Maç hareketli olsa, biz de hareketleneceğiz. Ama durgun olunca bu sefer de insanlara ağırlık çöker hatta uykusu gelir.

Dün akşamki maçın hızlı olduğu dakikalar Kerem'in oyunda olduğu dakikalardı. O da takım olarak değil, şahsi olarak oyunu hızlandırıyor.

Karagümrük deseniz evlere şenlik.

Bal yapmayan arı. Aynı bizim Mehter Takımı gibiler; üç ileri, iki geri.. Yani hücuma kalkalım diyorlar, 3-4 top yapana kadar rakip top yekün defansa gelip Karagümrük'ü bekliyor.

G.Saray biraz çabuk oynasa çok gol pozisyonu yakalayacaktı. Penaltının dışında Karagümrük'ün net pozisyonu yok. Penaltıyı bile atamayan bir takım.

Penaltıyı kullanan Pesic, atıştan evvel gerildiğinde nereye vuracağını cümle aleme de, Muslera'ya da gösterdi!

Karagümrük'ün ahı gitmiş, vahı kalmış... Dua etsinler sezon başından bu yana puan toplamışlar.

Yoksa bu oyunla, küme düşme hattından çıkamazlardı. Emre Mor bir şeyler yapmak istiyor, o da hep uzak yerlerde yapıyor bunu. Haliyle sonrasında yalnız kaldığı için da topu kaybediyor. Bu tip hareketleri ceza sahası içinde yapmalı oyuncu, yoksa kendi kendine oynar durur..

Dün öğleden sonraki Kayseri-F.

Bahçe maçını izliyorum; orada da Kayseri evlere şenlik. F.Bahçe biraz kımıldadı, maçı 4-0 yaptı. F.Bahçeli oyuncular hiç olmazsa, rakiple mücadele ediyorlar, kavga ediyorlar.

Çok mu iyi oynuyorlar, hayır. Maalesef bu sene lig böyle bitecek. İnşallah seneye değişik bir lig izleriz. Zor ama gene de ümidimizi kaybetmeyelim.

Bu akşam lider Trabzonspor, Beşiktaş'ı ağırlıyor Bence bu maç, dünkü maçlara göre bayağı hareketli olacağa benziyor. İnşallah öyle olur diyelim, taca çıkmayalım!