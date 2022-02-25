F.Bahçelishenko!

Şu maçı kazanıp, tur atlayacağımızı düşünen var mıydı? Siz yine de dua edin Altay'a… Büyük bir rezaletten kurtardı Fenerbahçe'yi! Daha ne kadar rezil olunacaksa? "Lokum gibi kura" diyerek yola çıktığımız "geberik" ligde paramparça olup geri döndük. Kimseyi kandırmayalım arkadaş, bu takım aklı başında bir ligde küme düşer! Ali Başkan takıma bir baksa, bir daha bu takıma katkısı olamayanları kulübün kapısından içeri sokmaz. Rezalet kadro mühendisliğinin daniskası adeta! Bu kadar kötüsünü kurmak hakikaten uzmanlık ister. Ama "tersinden" uzmanlık! Zaten bir önceki yazımda Fenerbahçe'nin Slavia Prag karşısında en ufak bir şansının olmadığını belirtmiştim. Ah İsmail hoca ah!… Biliyorum senin de bazı şeyleri çok net gördüğünü… Neden çıkıp söylemiyorsun? Neden? Bugün bir Mesut'un parasına bütün Slavia Prag'ı alırsın. Üzerlerine de sarı- lacivert formayı giydirirsin. Hazır yapılmış kadro mühendisliği! Hadi yerli statüsüne de uyalım! Kaleye Altay, sol kanata Ferdi, orta sahaya da Ozan'la, Arda'yı koyun. Sol beke de Çağtay'ı… Oldu mu? Olmadıysa çay demleriz dostlar! Rusya'nın saldırdığı Ukrayna gibi Fenerbahçe! Yapacak bir şey yok ama var gibi… "Birisi" gelip kurtaracak gibi…