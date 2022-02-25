GÜNÜN YAZARLARI | ON NUMARA YAZARLAR | TÜM YAZARLAR
Anasayfa Yazarlar Emre Bol F.Bahçelishenko!
Emre Bol

Emre Bol

25 Şubat 2022 | Cuma

F.Bahçelishenko!

Şu maçı kazanıp, tur atlayacağımızı düşünen var mıydı? Siz yine de dua edin Altay'a… Büyük bir rezaletten kurtardı Fenerbahçe'yi! Daha ne kadar rezil olunacaksa? "Lokum gibi kura" diyerek yola çıktığımız "geberik" ligde paramparça olup geri döndük. Kimseyi kandırmayalım arkadaş, bu takım aklı başında bir ligde küme düşer! Ali Başkan takıma bir baksa, bir daha bu takıma katkısı olamayanları kulübün kapısından içeri sokmaz. Rezalet kadro mühendisliğinin daniskası adeta! Bu kadar kötüsünü kurmak hakikaten uzmanlık ister. Ama "tersinden" uzmanlık! Zaten bir önceki yazımda Fenerbahçe'nin Slavia Prag karşısında en ufak bir şansının olmadığını belirtmiştim. Ah İsmail hoca ah!… Biliyorum senin de bazı şeyleri çok net gördüğünü… Neden çıkıp söylemiyorsun? Neden? Bugün bir Mesut'un parasına bütün Slavia Prag'ı alırsın. Üzerlerine de sarı- lacivert formayı giydirirsin. Hazır yapılmış kadro mühendisliği! Hadi yerli statüsüne de uyalım! Kaleye Altay, sol kanata Ferdi, orta sahaya da Ozan'la, Arda'yı koyun. Sol beke de Çağtay'ı… Oldu mu? Olmadıysa çay demleriz dostlar! Rusya'nın saldırdığı Ukrayna gibi Fenerbahçe! Yapacak bir şey yok ama var gibi… "Birisi" gelip kurtaracak gibi…

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Etiketler :
lokum, Ukrayna, İsmail hoca, Rusya, Altay, Arda, Çağtay, Fenerbahçe, Ozan, Slavia Prag, Ali Başkan, Ferdi

YAZARIN ÖNCEKİ YAZILARI

TÜM YAZILARI
Kimi çok sevdiniz?! Konferans yapalım mı?! Altay'ın dönüşü!!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor