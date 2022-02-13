Altay'ın dönüşü!

Aslında maçın özeti şöyle; F.Bahçe, Valencia olmasa kaleye gidemez, Altay olmasa bir araba gol yer! Altay dönüş maçında öyle kurtarışlar yaptı ki henüz ilk yarıda takımının 3-4 farkla geri düşmesini engelledi. Uzun süre oynamamışken, elleri bu kadar soğukken, bu performansı sergileyebilmesi övgüye değer. Demek yan gelip yatmamış, kendisini iyi hazırlamış. Zaten, "sezonu kapattı" derken erken dönmesi iyi bir profesyonel olduğunun göstergesi… Bu arada yine bir Fenerbahçe galibiyetinde yine Altay'ın performansını konuştuğumuzu hatırlatmak isterim. Sosa'ya ayrı bir parantez açmak gerek. Sosa bitmiş desek yeridir herhalde. Güçsüz, kendine olan güvenini iyice kaybetmiş… Nerede eski Sosa? Kaleye 25 metre uzaklıktayken topu kaleye göndermeyip, pası tercih etmesi bitişinin en açık göstergesi. Orta sahada çokça eksik varken şans bulabildiğini zannediyorum. Böyle giderse formayı rüyasında görür. Geriye düşüp galip gelmek Fenerbahçeli oyuncuların güvenini yerine getirecektir. Ha elde bir şey kalmadıktan sonra güven gelse ne olur, gelmese ne yazar? Hiç bir kupa alamayacaklar gibi. Ama en azından maçları kazanıp Fenerbahçe taraftarını daha fazla deliye döndürmezler. Şampiyon olma baskısı da, küme düşme korkusu da yokken en azından bunu yapsınlar. Bizler de Fenerbahçe forması giymenin hiçte kolay bir şey olmadığını düşünelim. Giresun ekibini tebrik ediyorum. Ligin en ucuza kurulan takımı olarak iyi mücadele ettiler. Lakin maçın ikinci yarısında Fenerbahçe'yi hiç tehdit edemediler. Sarı-lacivertlilerde ise Ferdi, Valencia ve Mert Hakan mücadele eden isimlerdi. Mücadele eden, kaybetmeyi istemeyen oyuncusayısını artırmak şart.