Eski dostlar!

Yazıyı tamamen skordan bağımsız yazıyorum.

Hocası Fenerbahçe'nin eski hocası; Hasan Ali, Volkan Babacan, Deniz Türüç, Tolga Ciğerci , eski futbolcuları… Şimdi bana söyleyin, eski Fenerbahçeliler mi daha iyi yenileri mi?

Bir takım oyuncu gönderir, transfer yapar, oyuncu getirir.

Bunu takımın gelişmesi için yapar.

Fakat görünen o ki sarı- lacivertliler oyuncu kalitesi anlamında da geri gitmiş!

Emre hocanın Başakşehir'i maçın her anında daha derli toplu görünen taraftı. İzleyince ne yaptığını anlıyorsunuz.

Peki Fenerbahçe'nin ne oynadığını bilen var mı? Gördüğü sarı kartın dışında "Fenerbahçe golcüsü' Berisha'yı gören var mı?

H H H

Sayın Ali Koç Divan toplantısında, "Manevra alanımız olmamasına rağmen transfer yaptık" dedi.

Sayın Başkan siz şampiyon olmak için değil, transfer yapmak için transfer yapmışsınız ne yazık ki! Ben uzun zamandır tribünlerin bir başkanı bu kadar çok istifaya davet ettiğini hatırlamıyorum.

Tribünde pek Norveçli de göremedim!

Şu takımda inanın Fenerbahçe forması giyebilecek kalitede oyuncu sayısı bir elin parmaklarını geçmez.

Önce futbolcu standardı yükseltilmeden bu takımdan bir şey olmaz. Kendimizi kandırmayalım.

En acısı nedir biliyor musuz?

Sanki mağlup olmaya alışıyor gibiyiz. Ne yazık!