Takım oyunu

Sanırım ligin en kafası karışık futbolcuları Fenerbahçelilerdir! Bir 3'lü, bir 4'lü, farklı farklı sistemlerle oynamaktan ne yapacağını şaşırmış bir oyuncu grubuna döndüler. Neyseki İsmail Kartal geldi de en azından takım içerisinde bir tane, "ne yapacağını bilen" birisi oldu. Doğru oyunu oynatmak için sadece zamana ihtiyacı var. Tabii oyuncuların kafa karışıklığını çözmek içinde… Dedik ya; farklı oyuncularla, farklı sistemleri oynamak oyuncuların gerçek kalitesini göstermelerine engel oluyor. Sahada her maç yanında başka bir arkadaşını görünce huyuna suyuna bile alışamazsın. Nasıl top ister, nasıl verir, nereye koşar kestiremezsin. "Takım oyunu" diyoruz ya! Her şey takım olabilmek başlıyor aslında… Fenerbahçe Pereira'lı dönemde hiçbir zaman takım olamadı. Ben İsmail Kartal'ın en iyi tercih olduğunu düşünüyorum. Sarı- lacivertliler onunla birlikte bu sezon şampiyon olamayacak belki. Lakin takım olacağına yürekten inanıyorum. HHH Antalyaspor maçının ilk yarısında kaleyi bulan tek isabetli şut yok. Bunda 3. bölgede oynayanların inanılmaz ağır oynamasının etkisi var. 11 kişiden sadece 3-4 kişi, "adam gibi" oynadığında bu rezalet istatistikler ortaya çıkıyor! İsmail hocanın sahaya çıkardığı 11 ve oyun düzeni yavaş yavaş olumlu sonuçları getirecek. Elin oğluna verdiğimiz desteğin en azından bir kısmını öz evladımıza verelim. İşin sonunda takımdaki değişimi göreceğimize eminim. Daha ilk maçtan, oyuncu performanslarının çok düşük olmasına rağmen bazı şeylerin değiştiğini gördük. Takım çılgınlar gibi gereksiz pres yapmıyor, herkes yerli yerinde. Ölü toprağını atmak kolay değil elbette. Bekleyip, sabredeceğiz. Başka çare yok.