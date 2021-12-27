Yönetim dikkat!

Maçtan ziyade tribünlerin hali önemliydi benim için… Taraftar öyle bir hale geldi ki! İddia ediyorum; ligin psikolojisi en bozuk taraftarları, Fenerbahçe taraftarıdır. Yıllardır bir tane dahi kupa alınamaması rağmen sürekli destek olmak, her sezon başlangıcında, "bu sene o sene" deyip yine hayal kırıklığına uğramak kolay değil. Sırf bu yüzden zaman zaman tribünde yaşanan patlamalara hak veriyorum. Fenerbahçe yönetimi artık son bir teknik direktör şansı kullanacak. Bunu çok iyi değerlendirmeli. Aksi taktirde Fenerbahçe taraftarı nasıl getirdiyse, öyle de götürür.

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Gelelim maça… Sanki rakip Trabzonspor puan kaybetmemiş, sanki ortada hiçbir hedef kalmamış gibi oynadı sarı- lacivertliler… Hem de Malatya gibi bence ligin en kötü takımına karşı. Pereira öyle bir enkaz bıraktı ki inanın futbolcular ne oynayacağını şaşırmış durumda. Bir çoğu bu şaşkınlıktan ne yapacağını bilemiyor. "Pereira alışkanlıkları" takımı kolay kolay terk etmeyecek gibi görünüyor. Top rakip ceza sahasına kadar geliyor lakin final paslarında inanılmaz bir acemilik var. Son pas doğru yapılabilse belki de takım şampiyonluk yarışında bu kadar geri kalmazdı. Devre arası geldi, transfer sezonu da açılıyor. Fenerbahçe yönetiminin artık tek bir hata daha yapma lüksü yok. İnce eleyin, sık dokuyun, doğru teknik adamı ve doğru oyuncuları getirin. En azından Fenerbahçe taraftarı geleceğe umutla baksın. Zira bunu en çok onlar hak ediyor.