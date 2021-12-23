Günah keçileri!

Hayatında ilk kez Fenerbahçe'sine rakip oldu Volkan Demirel… Hangi duygularla taktik verdi, hangi düşünceyle sahaya çıkardı oyuncularını bilinmez… Bir takım şampiyonluğa erken havlu attığında benzer sonuçlar aradı ardına gelir. Pereira Fenerbahçe'nin ayarını fena halde bozmuş. Hiç bir oyuncu kendisinden beklenen performansı az da olsa veremiyor.

Olacak iş değil!

Her maçta farklı diziliş, farklı oyuncularla sahaya çıkarsan başka bir şey bekleyemezsin. Sadece sahadaki futbolcuların değil, tribünde izleyenlerin bile kafasını karıştırdı.

Pereira dışında kimseye kızmıyorum.

Zira bu takımı, "ne yapacağı belli olmayan bir takıma" evirdiği için sadece ona kızıyorum.

Takımın sezon başından beri ne oynadığı belli değilken, sadece 3 günde farklı bir Fenerbahçe zaten beklemiyordum. Pereira'nın verdiği zarar sezon bitene kadar her maçta görülecek.

Bu sezon artık çöpe gitti.

Onun yüzünden, bunun yüzünden… Artık günah keçisinin peşinde dolaşmayı bırakalım.

Fenerbahçe bundan sonra nasıl daha iyi olacak onun peşine düşelim. Sarı- lacivertliler çok acil bir şekilde "doğru" teknik direktörünü bulmalı. Günü değil, geleceği kurtarmak için… Bu saatten sonra kimse gelecek teknik adamdan şampiyonluk beklemiyor. Fenerbahçe taraftarının tek istediği geleceğe umutla bakabilmek.

En azından bari bunu yapın.

Bu arada… 9 kişi oynayan rakibe karşı üstünlük gösteremeyen Fenerbahçeli futbolcuları elbette eleştirelim. Ama hakem Erkan Özdamar'ın yaptığı büyük hatayı es geçmeyelim. Ortada hiçbir sebep yokken Fenerbahçe'nin golünü faulle iptal etti. Bir huyu var sarı- lacivertlilerin… Mağlubiyeti, beraberliği ve dahi puan kaybını başkasına değil kendisine yazar. Aramaya kalksak çok şey bulacakken!