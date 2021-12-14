Pereira severler!

Bir oyuncu deyip geçmeyin. Yapacağı iki hareketle çok çok iyi oynadığınız maçın içine edebilir! Gustavo'dan bahsediyorum elbette… Takımının akın akın geldiği, rakibe top göstermediği, topun geri kazanılması adına rekorlar kırdığı bir karşılaşmada yaptığı iki hatayla aslında hiç niyeti olmayan Gaziantep ekibini maça ortak etti. Fenerbahçe'nin iki ana sorunu var. Birincisi çok zor gol atıyor buna karşın çok kolay gol yiyor.

İkincisi ise Pereira'nın deli dana taktiği! Deli dana taktiği diyorum çünkü Fenerbahçe öylesine presli oynuyor ki; dünyanın herhangi bir ülkesindeki herhangi bir oyuncunun buna 90 dakika dayanma şansı yok. Sarı- lacivertliler artık ekonomik oynamayı öğrenmeli. Bu kadar efor harcarken, istenilen golü bulamayınca yorgun bir şekilde maça devam etmek zorunda kalıyorlar. Artık rakipler bunu öğrendi.

Ver topu Fenerbahçe'ye, hatasını bekle! Bunu herkes anladı da Pereira'ya bir türlü anlatamadık. Trabzonspor'un kaybettiği hafta kaybetmek Pereiraseverlerin sorumluluğunda! Bundan sonra asla Pereira gitsin diye yazmayacağım. Kalsın ki onu F.Bahçe'nin teknik direktörlüğüne layık görenlerin futboldan ne kadar anladığı iyice ayyuka çıksın. Rakipler elbette puan kaybedecek. Lakin Fenerbahçe'nin bunu değerlendirecek bir hocası yok. Olsun ya. İstikrar süper!