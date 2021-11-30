İnatçı Pereira

Fenerbahçe adına gol atma beklentisinin az, gol yeme beklentisinin çok olduğu bir karşılaşma izledik! Koskoca Fenerbahçe'nin düştüğü duruma bakın! Ne zaman, hangi dakikada gol yiyeceğini bekler olduk! Zira sarı-lacivertliler sezonun en düşük gol beklentisini (0.04) yaşadığı ilk yarısını oynadı. Olacak şey mi?

Pereira inat etti, Fenerbahçe şampiyonluktan uzaklaştı. Ali Koç inat ediyor, Fenerbahçe nereye gidiyor?

Ne 11'in 11, ne yaptığın değişiklikler doğru! Fenerbahçe iyi takım ancak hocası kötü! Seni tek pozisyona sokan, tehlikeli bölgeye tek gol olacak orta yapan İrfan Can'ı hangi taktiksel zekanı kullanarak oyundan çıkarıyorsun?

Fenerbahçe kimi yenecek Vitor?

Kimleri yenip de şampiyon olacak?

Ben söyleyeyim; Fenerbahçe yönetimi Pereira'yı yenip-yıkıp göndermezse yarışmayı dahi rüyasında görür.

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Yaptıklarıyla, "kovun beni" diyen teknik direktörle devam etmek, yanlışın en büyüğü aslında… Yönetimi, 3'lü oynayacağım diye kandıran Vitor, olmadı 4'lüye döneceğim diye 'yalancı 4'lü' oynayan yine Vitor!Kimi kandırıyorsun Allah aşkına?Hani bir takımın eksikleri vardır, onları konuşuruz ya. Golcü eksik, kanat eksik, 10 numara eksik diye… Fenerbahçe'nin eksiği ise aslında teknik direktör! Pereira olduğu sürece bir adım atmasının ihtimali yok sarı- lacivertlilerin… Ama bunu görecek göz, dediklerimizi duyacak kulak lazım!Şampiyon olacakken, en azından yarışacakken; şampiyon olma ihtimali kalmayan, yarışacak hali olmayan Fenerbahçe'nin müsebbibi Vitor Pereira'dır. Siz arkasında durmaya devam edin. Çok yakında sizin arkanızda duracak tek bir taraftar bulamayacaksınız.