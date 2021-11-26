Olmaz!

Bir teknik direktör var ki; dost mu, düşman mı belli değil! Böyle bir adama iki kez şans verdi Fenerbahçe! Tuhaf olan da işte bu! Messi'yi, Ronaldo'yu versen, "tuhaflığından" kesecek olan bu adam ne yazık ki Fenerbahçe teknik direktörü… Kıskançlığından, eksikliğinden, yetersizliğinden değil de, 'tuhaflığından' yazdım bilerek! Nereden bakarsan bak bu kulübe yakışmıyor, taşıyamıyor! Hep söylediğim bir şey var; futbol kaliteli oyuncularla daha güzel diye… Elinde böyle oyuncular varken kaliteyi B'ye düşürmek tam da Pereira'ya göre! Sen elindeki oyuncuları oynatmayıp küstürürsen, sonradan alıp uzaklaştırırsan, erken çıkarıp taraftarın önüne atarsan bu iş olmaz. Fenerbahçe senin denemeyanılma yoluyla kariyer yapacağın bir kulüp değil.

Kimler geldi, kimler geçti buradan… Şunu bilki hiç özlenmeyeceksin Pereira! "Bu takım Avrupa'da bir şey yapamaz" açıklaması yapan bir teknik direktörün takımından ne beklenir ki? Soyunma odasında oyuncularına ne söyledin, hangi ekstra taktiği verdin? Bomboş bir hocasın Pereira, bomboş… Berisha'yı kim buldu? Meyer'i kim aldı? Pereira'yı kim bu takımın sorumlusu yaptı? Sorular, sorular… Biliyorum kimse cevap vermeyecek. Biliyorum Fenerbahçe her geçen gün daha da eriyecek. Biliyorum işin sonunda kötü, 'ben' olacağım. Varsın olsun. Tekrarlamaktan asla vazgeçmeyeceğim. Vitor'dan Fenerbahçe'ye hoca olmaz!