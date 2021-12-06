Tuhaflık yapmazsa!

Bazen birilerine verilecek en güzel cevap sahada oluyor.

Ne yazsan, ne çizsen tesiri olmuyor ama yok saydıkların sahada performanslarıyla sana gerekeni söylüyor. Hatta gözünün içine sokuyor!

Pereira'nın kesmeye doyamadıklarından bahsediyorum.

Birazcık doğrular yapıldığında bu sezon ilk kez 4 golü buluyorsun.

Birazcık!

Bu takımı, bu dizilişi inanın Pereira'nın yaptığına inanmıyorum. Mesut'u, Sosa'yı, Serdar Dursun'u hatta Szalai'yi izlerken ne düşünüyorsunuz?

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Szalai demişken… Yahu adam inanılmaz oynuyor. Hem defansta hem ofansta bu kadar faydalı bir oyuncuyu uzun zamandır görmemiştim.Sadece gol atarak skor katkısı olmuyor. 2 asist yaptı, benim gördüğüm rakibin 2 tane yüzde yüzlük pozisyonunu engelledi. Asistlerdeki yaklaşık 90 metrelik koşularını da gözden kaçırmayalım. Peki neden yedekti?İşte bu sorunun ne cevabı ne de muhatabı var! Pereira umarım artık doğru oyuncuların kimler olduğunu görüyordur. Fenerbahçe taraftarı uzun bir aradan sonra arkasına yaslanıp keyifle bir maç izledi. Yarıştan iyice kopmama adına önemli bir galibiyetti. Sarılacivertliler kadrosuyla yarışın her daim içinde olur olmasına ama Pereira'ya güvenemiyorum. Zira bir hafta sonra ne yapacağı belli olmaz.Şöyle diyelim; "Fenerbahçe'nin hocası bir tuhaflık yapmazsa Fenerbahçe yarışı sonuna kadar götürür." Tabii bir tuhaflık yapmazsa…