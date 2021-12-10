Çapsızın ta kendisi!

Öyle bir karşılaşma ki; gereksizin gereksizi!

Tıpkı Fenerbahçe'nin hocası Vitor Pereira gibi!

Bir teknik direktörde aradığım en önemli özellik her daim kadro istikrarı olmuştur.

Her karşılaşmaya farklı çıkan teknik adamla hiç işim olmaz!

Pereira sezon başından beri bu istikrarı bir türlü sağlayamadı.

Ne ligde ne de UEFA Avrupa Ligi'nde… Çok büyük bir ihtimalle UEFA Konferans Ligi'nde de bunu yapamayacak!

Beşiktaş yönetimi öyle ya da böyle sezon devam ederken flaş bir hamle yaptı. Teknik direktör Sergen Yalçın'la yollar ayrıldı. Bu karar ne getirecek, ne götürecek zamanla göreceğiz.

Lakin Fenerbahçe yönetimi ise halen beklemede!

Neyi bekliyorlarsa anlamak mümkün değil!

***

Bu tip durumlarda bazen mutlaka bir karar vermek gerekir. Kararsızlık kadar kötü bir karar yok! İsmini daha yeni duyduğumuz UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek sarı- lacivertliler… Bana sorarsanız tam kalibresinde olan takımlarla eşleşmişken, UEFA Avrupa Ligi'nden yürüye yürüye çıkacakken… Mevcut teknik kadroyla sarı-lacivertliler hep daha kötüye gidiyor. Bunu söylemek için alim olmaya gerek yok. Bundan sonra gelecek her sıkıntı direkt Fenerbahçe yönetimine yazar.

Çünkü kararları veren onlar… Süper Lig'de yarışmaya devam etmek, yarışmak istiyorlarsa, "çapsızlarla" mutlak suretle yollar ayrılmalı. Ayırmazsanız çapsızın ta kendisi olacaksınız.

Benden söylemesi…