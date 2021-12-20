GoLan Pereira!

Sonunda bu gözler Fenerbahçe'nin kendi sahasında kontratak oynadığını da gördü. Teşekkürler Pereira! Koskoca Fenerbahçe'yi sıra takımı gibi oynatan sıradan teknik direktör! Elindeki kadroyu bu kadar kötü kullananını pek az gördüm. Sarı- lacivertliler ya kontrayla çıkacak ya duran toptan atacak.



Şampiyon olmak isteyen takım golü böyle mi arar? Ortalama bir futbol seyircisi dahi büyük maçlarda büyük oyuncuların oynaması gerektiğini bilir. Ama bakıyoruz; İrfan Can taraftarın "zorlamasıyla" oyuna giriyor. Hele 90'dan sonra "zaman geçirme" adına yaptığı değişikliklere ne demeli? Fırat Aydınus genel olarak iyi maç yönetmesine karşın Fenerbahçe lehine verdiği penaltı hatalıydı.



Benim nasıl Fenerbahçeli olduğumu bilen bilir. İnanın o pozisyona ben bile penaltı veremezdim. İçim acırdı. Lakin Aydınus VAR'a bile gitmeye ihtiyaç duymadı. Fenerbahçe bu teknik direktörle bırakın şampiyonluğu ikinci dahi olamaz. Eğer bu yönetim için uygun bir seçecekse Pereira ile devam etsinler. Zaten artık kimse onu suçlamıyor. Portekizliyi takımın başında tutanların esas sorumlu olduğunu en iyi tribündeki taraftarlar biliyor. Maçın ardından yapılan tezahüratlar da buna yönelikti. Artık en yazmam ne söylemem gerektiğini inanın bilemiyorum. Ama bir kez daha yazacağım: GoLan Pereira!