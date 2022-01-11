Norveç’ten yazıyorum!

Başkan Ali Koç maç öncesi, "İstifa diye twit atanları araştırdık, büyük bir bölümü Norveç'ten yazılıyor. Norveç'te ne kadar çok Fenerbahçeli varmış" dedi. Dün maçın 71. dakikasında, Yönetim istifa" diye bağıranlar da Norveçlidir muhtemelen!

Yahu neyi anlamıyorsunuz?

Takımın başında hoca yok hoca!

Hem de haftalardır. Artık yaptığınız, yapamadığınız işler taraftarın sinirini iyice bozmaya başladı. Hadi takım yarışamadı bu sezon. Peki galibiyetten gelecek paranın hiç mi önemi yok? Ya da Fenerbahçe formasının!

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Belhanda gol atıyor, tribünlere hareket yapıyor. Bizim Mert Hakan çok alınmış, adama saldırıyor. Madem çok gücüne gitti, hırsını böyle değil, sahadaki performansınla göster. Hem top oynamıyorsunuz hem de havalar binbeşyüz!

Adana Demir Spor kontraya iyi çıkan bir takım. Buna karşın savunma hattı oldukça sıkıntılı.

Böyle bir rakibe bile "bedavadan" penaltı dışında gol atamıyorsun.

Mert Hakan, Pelkas, Zajc, Novak… İnanın kariyerleri boyunca böyle kötü oynamamışlardır. Takımda sadece Kim- Min'i bir kenara ayırıyorum. Adana ekibinin hızlı adamlarıyla tek başına savaştı.

Yaptığı kritik müdahaleler olmasa çok farklı bir skor ortaya çıkabilirdi.

Ali Başkan, "Teknik direktör konusunu 2 hafta içinde çözeceğiz" diyor. Acele etmeseydiniz. Şunun şurasında ligin bitmesine ne kaldı ki?

Ha bu arada yazımı Norveç'ten yazıyorum!